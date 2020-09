Totální demolice. Jinak se ani zápas 3. kola Superligy malého fotbalu mezi domácí Plzní a nováčkem z Kolína nedá nazvat. Západočeši si po těsné výhře nad Příbramí (3:2) a po nešťastné porážce v Mostu (5:6) v areálu SK Petřín Plzeň, kde mají svou ryzí základnu, s chutí zastříleli, když neškodného protivníka deklasovali jednoznačně 13:2.

Vlci na západě Čech nekousali, Plzeň soupeře deklasovala. | Foto: Deník / Martin Mangl

„Kolín nás ničím neprověřil. Měli jsme v plánu na ně vlítnout, přece jen do Plzně to není zrovna blízko. První poločas jsme vyhráli 8:0, pak se utkání jenom dohrávalo. Sešli jsme se v dobré sestavě a potvrdili to, chtěli jsme vyhrát,“ uvedl pro oficiální web Superligy plzeňský kapitán Patrik Denk, jenž Vlkům nasázel celkem čtyři góly.