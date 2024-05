V Plzni pokračoval čtvrtým závodem již 23. ročník kritérijní série. Do popředí se derou mladí cyklisté a míchají pořadím.

Nejlepší trio Grand Prix Klubu malých pivovarů v kategorii Eite (zleva) Petr Fiala, vítěz Richard Kobr a Jaromír Kohout. | Foto: GL/Tomáš Tesař

Letošní Giant liga zažívá střídání stráží. Do popředí kritérijní série se derou mladí cyklisté a míchají pořadím. Jako při čtvrtém díle soutěže. Pivní dějství, Grand Prix Klubu malých pivovarů, vyhrál v Plzni devatenáctiletý Richard Kobr. Závodník nového týmu do 23 let ACS Development si zopakoval vítězství z úvodního dějství seriálu a v čele průběžného pořadí vystřídal stejně starého Maximiliana Kerla. Ten na startu tentokrát chyběl. Třetí v elitě skončil ještě o rok mladší sparťan Jaromír Kohout a čest zkušenějších jezdců zachraňoval osmadvacetiletý Petr Fiala (Integray L27 Cycling), jenž bral stříbro.

Předpověď počasí na závod byla sice drsná, ale bouřky se Plzni nakonec vyhnuly a čtvrtý závod série se v areálu SKP Rapid konal bez deště a v pohodových dvaceti stupních.

Body v kritériu se dělily v každém z vypsaných kol, získal je vždy první a druhý jezdec na pásce s tím, že třicet vteřin před kategorií Elite startovali borci Masters nad 40 let (ženy a juniorky chyběly). Náskok nejlépe využil Martin Boubal (CTW Cycling). V předchozích ročnících několikanásobný vítěz ligy stihl před dostižením hlavním polem posbírat 10 bodů, v dalším průběhu přidal další čtyři bodíky a jasně vyhrál souboj Masters.

Spurterský souboj o body mezi Martinem Boubalem (v bílém) a Jakubem Kubiasem.Zdroj: GL/Tomáš Tesař

Peloton zlikvidoval ztrátu po šesti kilometrech a rozpoutal se boj o důležité body. Dlouho se o vedení přetahovala čtveřice závodníků v níž byl vedle pozdějších medailistů ještě Joshua Edward Davies (Rafkarna Idea Cycling Team). Na 26. kilometru vyrazil do úniku Patrik Černý (Expres CZ – BMD) s Boubalem. Před pelotonem vydrželi kroužit pět kol, což stačilo Černému, aby se bodově dotáhl na dosud vedoucí jezdce. Souboj o prvenství tím získal nový náboj. Ke konci se podařilo odskočit z pelotonu ještě dvojici sparťanů Kohout, Johánek, ale tento únik neměl dlouhého trvání.

Boj o vítězství rozhodl až poslední spurt. Ovládl ho Richard Kobr, dorovnal tím bodový účet dosud vedoucího Fialy a díky výhře v závěrečném kole mohl slavit triumf. Fiala se musel spokojit s druhým místem.

„Původně jsem měl pracovat hlavně pro tým, asi v půlce závodu jsme však taktiku trochu překopali a je z toho vítězství,“ těšilo nadějného závodníka z dvojčat Kobrů (Robert Kobr byl osmý).

Petr Strnad z Klubu malých pivovarů gratuluje bronzovému Jaromíru Soukupovi ze Sparty.Zdroj: GL/Tomáš Tesař

Urputný souboj se strhnul i v prémiových spurtech soutěže aktivity Bageterie Boulevard Prestige. Nejvíc bodů nashromáždil sparťan Kohout a stal se nejaktivnějším jezdcem měsíce května.

Již 23. ročník Giant ligy pokračuje znovu v Plzni v areálu SKP Rapid v úterý 4. června.

Patnáctý Aimtec Open Race u Plzně vyhráli Beneš a Baráková

Grand Prix Klubu malých pivovarů

Výsledky, muži Elite (60 km, čas vítěze 1:16:34 hod.): 1. Richard Kobr (ACS Devlopment) 19 b., 2. Fiala (Integray L27 Cycling) 19, 3. Kohout (AC Sparta) 17, 4. Davies (Rafkarna Idea Cycling) 16, 5. Řehoř (ACS Development) 12, 6. Černý (Expres CZ – BMD) 12.

Průběžné pořadí Giant ligy (po 4. závodě): 1. Richard Kobr 83 b., 2. Řehoř 80 (oba ACS Development), 3. Kerl (Auto Škoda Mladá Boleslav) 74.

Bageterie Boulevard Prestige (soutěž aktivity) – květen: 1. Jaromír Kohout (AC Sparta) 7 b.

Junioři: 1. Šafránek (Roman Kreuziger Cycling Academy) 10 b., 2. Přenosil (SportRaces Cycling) 6, 3. Klepsa (ACS Development) 2.

Masters: 1. Boubal (CTW Cycling) 14, 2. J. Kubias (Roman Kreuziger Cycling Academy) 3, 3. Vlk (Proofy Cycling Team) 2.