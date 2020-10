„Veškerá mistrovství ČR jednotlivců dopadla k naší maximální spokojenosti. Organizačně i sportovně se nám povedl vrchol roku mistrovství ČR v Plzni. Hodně jsme byli spokojení i s tím, že jsme se dostali do pilotního projektu Českého atletického svazu Atletické akademie, kterou jsme v Plzni rozjížděli. Nemáme si nač moc stěžovat, vládne optimismus a spokojenost,“ řekl trenér atletů Škody Plzeň Michal Černý.

Dařilo se i družstvům Škody. Ženy skončily v extralize třetí, což byla jejich třetí medaile za poslední čtyři roky. „Stříbro bylo blízko, ale stejně tak i čtvrté místo. Ženská špička je vyrovnaná, jsou v ní čtyři silné týmy, ale medaile získávají jen tři nejlepší,“ uvedl Černý.

Zářila hlavně devatenáctiletá dálkařka, trojskokanka a vícebojařka Linda Suchá. Členka Akademie individuálních sportů PK na mládežnickém republikovém šampionátu vybojovala čtyři nejcennější kovy v dálce, trojskoku a ve štafetách 4x 100 a 4x 400 metrů, na mistrovství ČR dospělých brala zlato v trojskoku a v dálce. K tomu přidala zlato i z MČR ve vícebojích juniorek. „Linda příjemně překvapila, víme ale, že má velký talent. Vloni byla čtvrtá na Evropě, letos na co sáhla, tak z toho bylo zlato. Příští sezonu už bude v kategorii žen a na mistrovství Evropy do 22 let by mohla patřit k velkým favoritkám,“ tvrdil Černý.

Ocenil i skvělé výkony Terezy Hrochové, která se o víkendu zúčastnila jediné vrcholné světové akce – mistrovství světa v půlmaratonu. „Padesáté místo na světě se někomu může zdát, že byla do počtu, ale letos to byl jediný světový šampionát, takže se na půlmaratonu sešli atleti z disciplín od steeplů, maratonu, pěti- a desetikilometrových tratí. Proto startovní listina byla hodně nabitá,“ je přesvědčen.

Nepříjemností byla vynucená koronavirová pauza, během níž se na jaře atleti museli připravovat v přírodě, a stejně tomu bude i teď na podzim a v zimě. Někteří odjedou či už odjeli na soustředění do zahraničí.

„Protikoronavirová opatření byla nepříjemná pro celý klub. Hodně nás mrzí, že jsme nemohli dětem z klubu poskytnout celoroční tréninky, protože v areálu to nešlo,“ připomněl Černý.

Už se stalo tradicí, že Škodovka posiluje družstva talentovanými atlety či atletkami. Nejinak tomu bude i před příští sezonou. „Usilujeme o Báru Tichou (jednadvacetiletá diskařka Chrudimi získala bronz na MČR dospělých a zlato na MČR do 22 let, pozn. aut.), která tuto sezonu u nás hostovala. Máme rozjednaných pár jmen, ale uvidíme, co nám situace dovolí,“ sdělil trenér Škodovky.

Klubové cíle do příští sezony? „Moc bychom si přáli, aby nebylo žádné vládní omezení, vyměnili bychom to i za nějaký úspěch, medaili, abychom mohli fungovat (smích),“ podotkl trenér.

Ze sportovního hlediska by si přál, aby i muži získali medaili z extraligy družstev. Na mistrovství ČR by si přál alespoň deset medailí jako letos.

„Máme silná mládežnická družstva, takže i v těch chceme znovu uspět,“ doplnil.

Také příští rok Plzeň uspořádá velkou atletickou akci. Tentokrát půjde o mistrovství ČR do 22 let, plánované na poslední víkend v srpnu. „Tím, že máme hodně mladých atletů, jsme o šampionát hodně usilovali. Chtěli bychom plzeňským a regionálním atletům dopřát ten největší svátek v Plzni, aby se mohli ukázat před domácím publikem,“ konstatoval Michal Černý.