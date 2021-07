Odchovanec PK Slávia VŠ Plzeň na olympiádu míří sice poprvé, ale zkušeností už má dostatek. Jan Šefl, který plave za Ústeckou akademii plaveckých sportů, zažil všechny velké plavecké akce, včetně evropských a světových šampionátů.

V japonském Kóči plave poslední tréninkové kilometry, aby byl 29. července v Tokiu na své motýlkové stovce v nejlepší pohodě.

„Nikdy jsem na předolympijském kempu nebyl, takže představu jsem neměl a nemám. Děláme to s trenérem Honzou Kreníkem tak, jak si myslíme, že je to v tuto chvíli nejlepší. Bazén je krásnej, hrajeme české hitovky a plave se nám hezky. Tréninky jsou oproti domovu výrazně posunuté na dopoledne a lehký podvečer. Den mi ale celkově dosti utíká. Na hotelu si každý z plavců udělal svoji rutinu, která je mu příjemná. V mém případě to jsou politické debaty a dokumenty na netu, lehká četba. Simona Kubová s sebou vzala kávovar, tak se u ní scházíme na odpolední dýchánek,“ popsal Šefl svůj program v Kóči pro Český svaz plaveckých sportů.

Na olympiádě chce Jan Šefl podat maximální výkon. Podle něj bude mít zlato z Tokia pro každého sportovce mimořádnou hodnotu.

„Mám radost, že program olympijských her mi umožňuje zůstat poměrně dlouho v srdci dění. Zajdu si na zahájení, kde sice nebudu mávat lidem v hledišti, zato vehementněji zamávám rodičům a lidem doma,“ řekl český elitní motýlkář.

Těší se, že uvidí nejlepší světové plavce a že pozná české sportovce z jiného úhlu pohledu. Je zvědavý, jak se sportovci vypořádají se situací, kterou způsobil koronavirus. „Podat skvělý výkon v optimálních podmínkách už v dnešní době asi není nic extra. Teď bude muset sportovec předvést něco víc. Testování, čekání, kontroly, omezení na každém kroku, absence diváků. Vlivů na výkon bude strašně moc. Kdo podá top výkon, bude frajer a opravdu silný člověk a sportovec. Olympijský vítěz z Tokia bude zapsán tučnějším písmem do historie. Minimálně v mých očích,“ zdůraznil Jan Šefl.