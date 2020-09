Je jí teprve třináct let, ale na kurtu už patří mezi české naděje.

Finále mezinárodního tenisového turnaje juniorů a juniorek. | Foto: Deník / Veronika Zimová

Tenistka pražské Sparty Tereza Valentová to potvrdila na mezinárodním turnaji EX Pilsen Babolat Cup do 18 let na kurtech TK Slavia Plzeň. V nedělním finále porazila o tři roky starší Lindu Klimovičovou.Valentová je loňskou mistryní ČR mladších žákyň, letošní českou šampionkou starších žákyň a v srpnu porazila talentovanou Brendu Fruhvirtovou.

V Plzni hrála teprve svůj druhý turnaj ITF. „Nečekala jsem, že vyhraju. Do Plzně jsem jela s cílem zahrát si dobré zápasy, nepočítala jsem s tím, že projdu přes první kolo,“ řekla Valentová.