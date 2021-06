Závěr čtvrtého finálového zápasu play-off extraligy proti Karviné však sledoval z lavičky. Nejdlovi spoluhráči nezvládli poslední pětiminutovku duelu, a tak Plzeň prohrála 26:27. „Zatím v každém utkání rozhodovalo posledních pět minut a vždy vyhrálo šťastnější mužstvo. Možná jsme neměli štěstí, ale pomohli jsme tomu svými chybami a neproměněním několika náskoků. Soupeř svoje šance využil, díky čemuž se vrátil do zápasu. Neproměnili jsme poslední útok, ale Karviná ano,“ řekl smutný Tomáš Nejdl.

Vedli jste 26:23, ale posledních pět minut jste nevstřelili gól. Co bylo příčinou?

Možná se nám vytratila disciplína, ale na to bych to nesváděl. Do šancí jsme se dostali, ale nedali jsme trhák a dva náskoky z brankoviště, čemuž možná přispěl hostující brankář. Já jsem také zahodil pár střel z levé spojky.

Jak se otřepat z porážky, zapomenout, že Karviná srovnala na 2:2, a připravit se na poslední zápas sezony, který rozhodne o zlatu?

Potřebujeme do něj dát všechno a je třeba se poučit z chyb. Na tréninku i na videu modelujeme situace.

V pátém nedělním finále už nikdo nemá co ztratit.

To je pravda. Budeme muset do toho dát srdíčko a zabojovat, abychom si zpáteční cestu z Karviné užili a nejeli jsme domů smutní.

V semifinále s Duklou jste vedli 2:0 na zápasy, ale došlo na pátý zápas, který jste zvládli. Je to výhoda?

My i Karviná jsme odehráli těžké zápasy, a proto víme, jak je hrát. Na naší straně je možná více zkušeností díky starším hráčům, ale i mladí umí zabojovat. Takže musíme zabrat, aby byla vidět bojovnost, a nespoléhat se, že máme jen zkušenost.