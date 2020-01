Sedm zápasů, sedm výher a hladký triumf. Plzeňská Viktoria opanovala 16. ročník Memoriálu Josefa Žaloudka, který proběhlv neděli v Městské sportovní hale na Slovanech.

Tradiční halový turnaj starších žáků našel v roce 2020 jasného vítěze. Fotbalisté Viktorie Plzeň do patnácti let úspěšně úřadovali na memoriálu od začátku až do konce.

Červenomodří si postupně smlsli na Petřínu, Mostu, Příbrami, Sokolovu, Mladé Boleslavi, německém Weidenu a na závěr vysoko zdolali i pražskou Spartu.

S plným počtem bodů a úctyhodným skóre 38:2 neměli na turnaji konkurenci.

„Vycházeli jsme z velké týmovosti. Na prvním místě museli všichni pochopit, že nemohou pomýšlet pouze na statistiky a individuální ceny,“ vyzdvihl největší sílu svého týmu trenér Martin Vísner.

Viktoriáni nejenže stříleli velký počet gólů, ale na druhé straně pouze dva inkasovali.

„Stěžejní pro nás byla organizace hry v útočné i obranné fázi. Tím, že je to turnaj, tak tam vždy dojdek vrcholu a potom k nějakému útlumu,“ prozradil kouč Vísner. „Kluci si zažili sedm vrcholů a samozřejmě panuje spokojenost s vítězstvím, ale vždy se najdou věci, které musíme ještě vychytat,“ doplnil skromně.

Nejlepším střelcem memoriálu se stal Pavel Hašek s 12 góly, který tak potvrdil roli kanonýra a velkou formu z podzimu. Nebyl ale jediný, komu to z plzeňského týmu pálilo.

„Kdokoli mohl vstřelit branku. Byli jsme silní v celkové organizaci hry a z toho jsme vycházeli. Komplexně dobře bránit i útočit bylo stěžejní,“ těšilo trenéra talentovaných Západočechů.

Za skvělou reprezentaci Viktorie Plzeň pochválil mladíky také Zdeněk Psotka.

„Klukům gratuluji, během celého turnaje předváděli dobrý týmový výkon a zaslouženě zvítězili. Určitě to pro ně bude povzbuzení do další práce,“ řekl na jejich adresu sportovní ředitel klubu, který memoriál sledoval přímo v hale.

Vítězstvím na Memoriálu Josefa Žaloudka viktoriáni ukončili halovou sezonu a na jarní část ligy starších žáků se budou nadále připravovat již venku.

„Turnaj měl jako již tradičně vysokou sportovní i organizační úroveň,“ řeklna konto 16. ročníku Martin Vísner. „Nyní nám už začíná zimní příprava, kterou jsme letos pojali trochu jinak. Většinu zápasů odehrajeme proti starším klukům z dorostů U16. Uvidíme, jak se s tím vypořádáme a jak nás to připraví na jaro,“ prozradil trenér hráčů do patnácti let.

Soupiska Plzně: Buchar, Krištofovič – Červený, Gadač, Kulišan, Novák, Soběhart, Suchý, Houdek, Kobes, Vilímek, Hašek.

Výsledky a branky Plzně: FCVP – Petřín 2:0 (Kulišan, Houdek), FCVP – Most 8:0 (Hašek 2, Gadač 2, Soběhart 2, Červený, Vilímek), FCVP – Příbram 7:0 (Hašek 3, Houdek, Kobes, Vilímek, vlastní), FCVP – Sokolov 7:1 (Hašek 3, Houdek, Gadač, Soběhart, Suchý), FCVP – Mladá Boleslav 3:0 (Červený, Novák, Kulišan), FCVP – Weiden 7:1 (Hašek 2, Suchý 2, Kobes, Soběhart, Houdek), FCVP – Sparta 4:0 (Hašek 2, Červený, vlastní).

Konečná tabulka Memoriálu Josefa Žaloudka: 1. FC Viktoria Plzeň – 21 bodů (skóre 38:2), 2. FK Mladá Boleslav – 15 bodů (skóre: 22:9), 3. AC Sparta Praha – 15 bodů (skóre: 20:10), 4. 1.FK Příbram – 12 bodů (skóre 12:20), 5. SK Petřín Plzeň – 9 bodů (skóre 10:14), 6. FK Baník Sokolov – 9 bodů (skóre 11:17). 7. SpVgg SV Weiden – 3 body (skóre 11:25), 8. Mostecký FK – 0 bodů (skóre 4:31).

Individuální ocenění: Nejlepší hráč: David Boháč (AC Sparta Praha), nejlepší brankář: Matěj Zaplatílek (FK Mladá Boleslav), nejlepší střelec: Pavel Hašek (FC Viktoria Plzeň) – 12 gólů.