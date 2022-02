Sedmadvacetiletého házenkáře, který býval dříve v týmu a ještě loni slavil v Karviné mistrovský tutul. Ale to už byl spíše jen záskok, do střelecké listiny se v nejvyšší soutěži naposledy zapsal předtím 6. března 2021, kdy vstřelil jeden gól v Maloměřicích.

V neděli dal Jičínu hned tři a dva byly pořádně důležité. Nejprve srovnal stav na 25:25 a chvilku nato dokonce poslal svůj tým do vedení 27:26.

„Sotva pletu nohama,“ hlásil Eduard Wildt v neděli při rozhovoru před klubovou kamerou. Měl v nohou totiž i sobotní zápas v dresu Strakonic, kterým pomáhá k postupu mezi elitu. Naposledy porazily Zlín 33:22.

Jak jste si užil návrat do extraligy?

(těžce vydechne) No užil, akorát toho mám plný brejle, jak se říká. Až do konce to bylo otevřené, o to víc teď vítězství chutná, než kdybychom vyhráli o 15 gólů.

Zdroj: Youtube

Navíc vaše branky byly dost důležité, nejprve jste vyrovnal a pak jste posunul Talent poprvé ve druhé půli do vedení…

Jo, to je hezké. Ale na to nemyslíte, když jdete do střely. Snažíte se dát gól, abyste to týmu nepokazil. Věděl jsem, že nejsme v dobré situaci, že bych to měl dát. Ale kolik přesně to bylo, to vám neřeknu.

Vzpomenete si, kdy jste naposledy hrál extraligu?

To musím hodně zalovit v paměti… V téhle sezoně ne. Ale loni jsem naskočil na pár minut v play-off, předtím v Maloměřicích a proti Novému Veselí.

A teď v neděli jste měl v nohou i sobotní zápas v první lize za Strakonice…

Hrál jsem tam nějakých 40 až 45 minut. Navíc se Zlínem, s nimiž hrajeme o postup. Byl to těžký zápas, takže toho teď mám fakt dost.

Přemýšlel jste, jestli půjdete hrát, když vám volali trenéři Talent, nebo jste měl hned jasno?

Neměl jsem v neděli dopoledne nic v plánu, takže jsem nepřemýšlel a řekl, že klukům pomůžu. (úsměv)

Zkuste tedy teď říct, v čem je největší rozdíl mezi první ligou a nejvyšší soutěží?

Nevím, jestli to můžu úplně porovnat, protože jsem cítil únavu z utkání se Zlínem. V úvodu jsem byl malinko zatavený. Ale jisté je, že tempo v extralize je daleko vyšší.

Troufl byste si i na další zápasy, nebo tímhle vaše výpomoc Talentu končí?

Zatím jsme byli domluvení na Jičín. Když se kluci uzdraví, nebude mít Talent problém a já budu pokračovat ve Strakonicích. Ale kdyby bylo třeba, jsem připravený pomoct zase.

Cítil jste nějakou větší nervozitu, skoro po roce v nejvyšší soutěži?

To ani ne. S klukama se dobře známe, dlouho jsem s nimi hrál.

Takže nebyl problém zapadnout? Herní systémy ještě znáte?

To si pamatuju. Ono na křídle zase tolik těch signálů nepotřebujete.

Co podle vás rozhodlo, že jste Jičín nakonec zlomili, i když to ve druhé půli s vámi nevypadalo dobře?

Začali jsme lépe bránit a taky si myslím, že jsme na tom kondičně lépe než Jičín. A z rychlých útoků jsme pak dali jednoduché góly.