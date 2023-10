VIDEO: Trenér knokautoval po zápase protivníka svého svěřence

Nepochopitelný zkrat předvedl trenér Cobra gymu Plzeň Mykola Zygmunt. Po boxerském zápase Národní ligy udeřil pěstí do tváře Tomáše Bergera, protivníka svého svěřence. Berger upadl do bezvědomí a musela ho odvézt sanitka do nemocnice. Incident se stal po závěrečném gongu, kdy Zygmunt přelezl provazy a vlezl do ringu. Video a komentáře se začaly šířit sociálními sítěmi.

Mykola Zygmunt. | Foto: Zdroj: Cobragym Plzeň