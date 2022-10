FOTO, VIDEO: Florbalisté FBC slaví premiérovou výhru, ve středu hrají ve Znojmě

„V prvních dvou třetinách jsme hráli vyrovnaně. I po taktické stránce to bylo relativně v pořádku, ale ve třetí třetině se nám absolutně sesypala obrana. V defenzivě jsme dělali chyby, nedodržovali jsme to, co jsme si řekli a konečný výsledek je takový, jaký je,“ uvedl po zápase plzeňský florbalista Josef Tomášek, jenž byl vyhlášený nejlepší borcem hostů z FBC.

Na smutnění ovšem není čas ani prostor. Šanci na reparát má plzeňský nováček, který se do první ligy vrátil díky loňské zvládnuté baráži po dlouhých jedenácti letech, už v neděli, kdy na domácí půdě přivítá od 18 hodin českobudějovické Štíry. Jedná se o souboj aktuálně desátého týmu tabulky s osmým, přičemž obě mužstva od sebe dělí pouze bod. Po pěti kolech vede první ligu Hattrick Brno před městským rivalem Sokol Brno I Gullivers.

SESTŘIH: TJ Znojmo LAUFEN CZ – FBC Plzeň 10:6

Třetiny: 0:1, 2:1, 8:4. Branky a nahrávky: 21. Kucharič (Šrámek), 23. Hozman, 44. Novák (Šrámek), 45. Novák (Kucharič), 47. Piskáček, 49. Hozman (Kún), 50. Péc (Piskáček), 52. Šrámek (Číhal), 59. Kucharič (Novák), 60. Mašek (Šrámek) – 17. Tomášek (Zábran), 27. Nový (Malý), 42. Kozelka (Panuška), 49. Kuneš, 50. Tomášek, 60. Zábran (Malý). Rozhodčí: Drápal, Pospíšil. Vyloučení: 2:1. Využití: 0:1. Střely: 52:42. Diváci: 83. Nejlepší hráči utkání: Jan Novák – Josef Tomášek. Sestava TJ Znojmo LAUFEN CZ: Bauer, Hándl – Salava, Blažek, Přibyl, Číhal, Vlček, Šrámek, Hozman, Novák, Sedláček, Péc, Ďuriška, Mašek, Pánek, Piskáček, Kucharič, Kún, Daberger. Sestava FBC Plzeň: Bezděk, Král – Khek, Kozelka, Kuneš, Panuška, Holeček, Nový, Plachý, Zábran, Horažďovský, Vošta, Šebek, Tomášek, Täuber, Winter, Malý.

Ostatní středeční výsledky 5. kola 1. ligy florbalistů: FAT PIPE Start98 – Aligators Klobouky 11:5, FBŠ Hummel Hattrick Brno – Kanonýři Kladno 5:2, DDQ Florbal Chomutov – Butchis 3:4, FBC Letka Toman Finance Group – Florbal Ústí 3:9, TROOPERS – FBC Štíři České Budějovice 8:7 po prodloužení, Bulldogs Brno – Sokol Brno I EMKOCase Gullivers 1:2.

Program 6. kola – sobota 17.00: Florbal Ústí – FAT PIPE Start98, 18.00: Kanonýři Kladno – Troopers, Aligators Klobouky – Bulldogs Brno, 20.00: TJ Znojmo LAUFEN CZ – DDQ Florbal Chomutov, neděle 17.00: Sokol Brno I EMKOCase Gullivers – FBŠ Hummel Hattrick Brno, 18.00: FBC Plzeň – Štíři České Budějovice, Butchis – FBC Letka Toman Finance Group.

