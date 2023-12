Hořkou pilulku v podobě třetí porážky v řadě museli o víkendu spolknout florbalisté prvoligového FbC Plzeň, kteří v rámci 18. kola prohráli na palubovce čtvrtých Otrokovic vysoko 2:7. Domácí favorit ale o svém vítězství nad oslabeným soupeřem rozhodl až ve třetí třetině, ve které definitivně zlomil odpor jinak srdnatě bojujících Západočechů.

Muži prvoligového FbC Plzeň (na archivním snímku hráči v modrých dresech) prohráli na půdě Goldea Panthers Otrokovice 2:7. | Foto: FbC Plzeň

„Myslím si, že vzhledem k počtu, ve kterém jsme do Otrokovic přijeli, jsme odehráli velice dobrý zápas, ale opět jsme udělali velké množství individuálních chyb, z nichž jsme dostali hodně gólů. To zapříčinilo nejen naši porážku v Otrokovicích, ale táhne se to s námi už tři čtyři zápasy. A máme s tím problémy," skuhral po mači plzeňský florbalista Ondřej Horažďovský, jenž byl na straně hostujícího mančaftu vyhlášený nejlepším hráčem zápasu.

„Důvody prohry? Že dal soupeř víc gólů než my," procedil nejprve stroze trenér FbC Plzeň Matouš Hrdlička. „Ale asi bych tuhle porážku nehodnotil úplně negativně. Za prvé nás bohužel z různých důvodů nebylo mnoho, a za druhé: Otrokovice jsou bývalým superligovým týmem, mají skvělý tým a my s nimi hráli až do třetí třetiny vyrovnaně," doplnil ještě kouč Západočechů.

Jeho svěřenci zůstávají v aktuální tabulce první ligy na předposledním místě s jednobodovým náskokem na poslední Kunratice (FAT PIPE Start98) a právě se soupeřem od Prahy sehrají Plzeňští poslední utkání tohoto kalendářního roku. A to v neděli od 16.30 hodin v domácí hale na Lokomotivě. Podaří se jim odskočit, nebo klesnou na posledním příčku?

Goldea Panthers Otrokovice - FbC Plzeň 7:2

Třetiny: 0:0, 4:2, 3:0. Branky a nahrávky: 22. Ležatka (Hrtús), 25. Brázdil (Hrtús), 28. Ležatka (Hrtús), 39. Javořík (Gál), 49. Gál (Ležatka), 58. Gál, 59. Vykopal (Gál) - 34. Šebek (Horažďovský), 37. Tomášek (Hájek). Rozhodčí: Prosický, Vrablík. Vyloučení: 2:1. Využití přesilových her: 0:1. Góly v oslabení: 0:0. Střely: 23:13. Diváci: 158. Hala: SH Štěrkoviště Otrokovice. Sestava FbC Plzeň: Bezděk, Šrámek - Horažďovský, Šebek, Němeček, Khek, Brabec, Tomášek, Vošta, Šik, Faitenhanzl, Hájek, Levý, Winter. Trenér: Matouš Hrdlička.

Ostatní výsledky 18. kola (1. liga): Kanonýři Kladno - Bulldogs Brno 9:2, TJ Znojmo LAUFEN CZ - FbC Respect Hradec Králové 3:5, DDQ Florbal Chomutov - FBC Letka Toman Finance Group 9:5, FAT PIPE Start98 - Florbal Ústí 1:4, FBŠ Hummel Hattrick Brno - ASK Orka Čelákovice 8:5, Sokol Brno I EMKOCase Gullivers - FbC Štíři České Budějovice 4:6.

Následující program (19. kolo) - sobota 14.00: ASK Orka Čelákovice - Kanonýři Kladno, 15.30: FbC Štíři České Budějovice - Goldea Panthers Otrokovice, 20.00: Florbal Ústí - TJ Znojmo LAUFEN CZ, neděle 16.30: FbC Plzeň - FAT PIPE Start98, 17.00: FBŠ Hummel Hattrick Brno - FbC Respect Hradec Králové, 18.00: FBC Letka Toman Finance Group - Sokol Brno I EMKOCase Gullivers, dohrávka 1. kola: Bulldogs Brno - DDQ Florbal Chomutov (NE 18.00).

