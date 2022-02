„Syn měl covid-19, takže já byl v karanténě. Jirka byl v podobném režimu,“ vysvětloval jeden z plzeňských trenérů Petr Štochl po sobotním vítězném zápases Frýdkem-Místkem (31:23).

Soudě podle výsledku vaše absence na trénincích nebyla na škodu… (rozesměje se) No nevím, budeme-li se bavit o první čtvrthodině a posledních deseti minutách, úplně bych to netvrdil. (Talent prohrával 5:7 a v závěru přišel o výraznější náskok – pozn. aut.) Proto jsem si taky na konci bral time out, abych kluky upozornil, že musí makat celých šedesát minut.

Zdroj: Youtube

Ale pojďme zpátky ke komplikaci v přípravě. Jak se trénuje tým na dálku?

Pokud máte tak zkušený mančaft jako my, tak to relativně jde. Třeba ve středu byl trénink úplně dobrovolný, bez jediného kouče,a stejně to kluci sami poctivě odmakali. Ve čtvrtek potom zaskočil trenér staršího dorostu Jirka Piroch.

Taktická příprava na zápas s Frýdkem probíhala online?

Já jsem přišel až v den zápasu, ale Jirka Hynek naštěstí mohl už v pátek, takže jsem mu něco připravil a on to klukům přednesl.

Pomohla vám osobně loňská zkušenost, kdy jste byl u národního týmu, který se ocitl v podobné situaci?

(trpce se usměje) Svým způsobem ano. Tehdy to však bylo daleko ostřejší, celkově velmi nepříjemná zkušenost. Ale teď jsme věděli, jak pracovat s týmem na dálku. A naštěstí jsme nemuseli být v izolaci všichni, kluci byli vesměs fit.

Talent vyhrál hned první zápas nového roku. V dohrávce porazil Frýdek-Místek

Máš hrůzu z toho, že tahle doba pandemie koronaviru asi ještě nekončí?

Já to beru, jak je to. Kdybychom z toho byli ve stresu, stejně to ničemu nepomůže. Když do toho někdo spadne, nedá se nic dělat. My se musíme snažit připravit na všechny možnosti, kdy a s kým budeme hrát, v jaké sestavě… Proto jsme i proti Frýdku prostřídali sestavu. Jsem rád, že všichni hráči dostali prostor, abychom byli připravení na vyšší zátěž.

V zahajovací sestavě jste poslal na palubovku nejzkušenější hráče. To byl záměr i vzhledem ke složité přípravě, nebo jen náhoda?

Úplně náhoda to nebyla. Poslali jsme je tam úmyslně, aby zápas rozjeli. Frýdek přijel v okleštěné sestavě a tušili jsme, že když potom pošleme na hřiště mladé pušky, mohla by se pod unaveným soupeřem třást zem. A ono se to i potvrdilo.

Talent teď jede dvakrát na Moravu

Extraliga házenkářů pokračuje v rychlém tempu a Talent tým Plzeňského kraje vyrazív týdnu dvakrát na Moravu. Už ve středu se představí od 18 hodin v Hranicích, v sobotu pak hraje ve stejném čase na palubovce Kopřivnice.

Znovu domácímu publiku se představí ve středu 9. února, kdy hostí v atraktivním derby od 18.30 hodin Duklu Praha. A pak už se vydá na evropskou misi do lucemburského Esche, kde nastoupí v sobotu 12. února v 19.30 k úvodnímu zápasu EHF European Cupu. Odveta je na programu následující neděli v Plzni, v městské hale na Slovanech v 18 hodin.