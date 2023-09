Po dvou domácích zápasech, ve kterých ukořistili dva body, se florbalisté prvoligového FbC Plzeň poprvé v novém soutěžním ročníku představili mimo svoji halu. Západočeši v rámci 3. kola odcestovali až za Opavu, kde změřili síly s domácím týmem FBC Letka Toman Finance Group. Z nejvzdálenějšího tripu sezony se ovšem vraceli s pochmurnou náladou, od soupeře schytali vysokou porážku 9:3.

FbC Plzeň (na archivním snímku hráči v modrých dresech) podlehli domácímu tým FBC Letka na jeho palubovce vysoko 3:9. | Foto: FbC Plzeň

„Věděli jsme, že do zápasu musíme dobře vstoupit, což se nám povedlo,“ kvitoval plzeňský florbalista Ondřej Horažďovský začátek atraktivního střetnutí a narážel tím na to, že FbC se ve sportovní hale ZŠ Kobeřice dostalo v 10. minutě zásluhou exportní trefy Adama Manase do vedení. „Prvních dvanáct minut bylo od nás výborných, Letku jsme k ničemu nepustili,“ pochvaloval si.

Zdroj: Youtube

Jenomže domácí dokázali ještě do konce první třetiny skóre otočit a ve druhé části hry si otevřeli střelnici, díky niž de facto celou bitvu rozhodli. Hostujícímu celku už na zvrat nezbyly síly. „Ve druhé třetině jsme bohužel soupeři dali to, co nechceme – rychlé brejky. Po tak těžké cestě odsud odjíždět bez bodu, a ještě s takovým gólovým přídělem. Hrozně nás to mrzí…,“ posteskl si Ondřej Horažďovský, jenž byl na straně Plzně vyhlášený nejlepším hráčem utkání.

Florbalisté FbC Plzeň ale musí krutou porážku hodit rychle za hlavu, už v neděli je totiž čeká další utkání. Ve sportovní hale na Lokomotivě přivítají Chomutov, aktuálně čtvrtý tým prvoligové tabulky.

FBC Letka Toman Finance Group – FbC Plzeň 9:3

Třetiny: 2:1, 5:2, 2:0. Branky a nahrávky: 16. Vojáček (Svoboda), 20. Košarišťan (Sitora), 21. Šimík (Svoboda), 28. Košarišťan (Sitora), 32. Šincl (Vojáček), 37. Košarišťan (Sitora), 40. Košarišťan (Sitora), 59. Šrámek, 60. Košarišťan (Sitora) – 10. Manas (Levý), 26. Vyčíchlo (Tomášek), 39. Tomášek (Nový). Rozhodčí: Sýkora, Tkáč. Střely: 24:21. Vyloučení: 1:1. Využití přesilových her: 1:0. Diváci: 63. Hala: SH ZŠ Kobeřice. Sestava FbC Plzeň: Bezděk, Šrámek – Tomášek, Zábran, Vyčíchlo, Hájek, Brabec, Horažďovský, Mrvík, Winter, Šebek, Plachý, Němeček, Vošta, Levý, Nový, Manas. Trenér: Pavel Strejček.

FbC Plzeň (na archivním snímku hráči v modrých dresech).Zdroj: FbC Plzeň

Kompletní výsledky 3. kola (1. liga): FAT Pipe Start 98 – Kanonýři Kladno 3:10, FBC Štíři České Budějovice – Bulldogs Brno 8:7 po prodloužení, DDQ Florbal Chomutov – Florbal Ústí 4:5 po prodloužení, Sokol Brno I EMKOCase Gullivers - FbC Respect Hradec Králové 16:3, Panthers Otrokovice – ASK Orka Čelákovice 10:4, FBC Letka Toman Finance Group – FbC Plzeň 9:3.

