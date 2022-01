Úvodní zápas sehrají na palubovce lucemburského Handball Esch a Milan Škvařil je jedním z pamětníků vzájemného měření sils tímto celkem z léta 2014.

Zdroj: Youtube

I o tom mluvil Milan Škvařil v rozhovoru pro Deník na konci náročné přípravy.

Házenkáři tuhle hrubou část přípravy nemají moc rádi. Jak se k tomu stavíte vy?

Letos to nebylo tak hrozné, protože jsme až do 22. prosince hráli, a pauza nebyla tak dlouhá. Nevypadli jsme z toho tolik, jako to bývalo v některých předchozích letech. Ale samozřejmě je zimní příprava nepříjemná, běhavější. Už se všichni těšíme, až začneme hrát.

A bylo už teď v závěru týdne cítit, že se tréninky zvolňují vzhledem k blížícímu se startu extraligy?

Myslím, že na konci minulého týdne vrcholila hrubá část přípravy. Věřím, že od pondělí už to spadne ke klasickému zápasovému rytmu, že budeme ladit taktiku na konkrétního soupeře a běhání už snad nebude tolik.

V přípravě jste nakonec sehráli jediný zápas s českou juniorskou reprezentací, který jste vysoko vyhráli (37:25). Nepřekvapilo vás to snadné vítězství?

Trošku ano, protože si pamatuju, když byla v juniorské reprezentaci naše generace, jaké na nás byly nároky. Ale na druhou stranu musím říct, že my jsme hráli dobře. Dařilo se nám střelecky, Filda Herajt chytal výborně. Vlétli jsme na ně a měli jsme celý zápas pod kontrolou, to nás samozřejmě potěšilo.

Dá se říct, že se těšíte, až se znovu extraliga rozběhne?

Určitě, ta druhá část sezony má vždycky větší náboj. Chodí víc lidí, protože se blíží play-off, na které se já moc těším. Je o co hrát. Důležité je, abychom základní část dohráli co nejlépe. A pak doufám, že se nám bude dařit jako v minulé sezoně.

Těšíte se i přesto, že vás čeká zvlášť v únoru pořádná porce zápasů? Bude to náročné?

Jo, ale to k házené patří, jsme na to zvyklí. Každý vám řekne, že radši hraje. My máme před sebou tři soutěže a musíme to zvládnout.

Do každé z těch soutěží půjdete naplno?

Jasně, kdo by nechtěl vyhrát Český pohár… Evropský pohár je taky lákadlo. Myslím, že kádr na to máme dostatečně široký.

Jak berete evropský pohár? Je to třešnička na dortu?

Bylo by příjemné dojít někam dál. Ale pořád se musíme soustředit i na výkony v české extralize.

Vy jste jedním z pamětníků výjezdu do Lucemburska před osmi lety. Teď vás čeká stejný soupeř…

Oni už určitě obměnili kádr. Tehdy to byl soupeř na úrovni středu české extraligy. Teď nevím, jak na tom jsou.

Budete si ještě zjišťovat nějaké čerstvější informace?

Trenéři už je určitě mají, a až přijde čas, seznámí nás s nimi. No a taky budeme čerpat od Romana Bečváře, který v Lucembursku působí. (hraje v konkurenčním Red Boys Differdange – pozn. aut.)