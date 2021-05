Veronika Galušková, nejlepší střelkyně MOL ligy, se vrací domů

Bývalá reprezentační házenkářka Veronika Galušková po sezoně opustí DHC Slavii Praha a vrátí se do DHC Plzeň. Do Slavie přestoupila v září 2016, ale současně hostovala v mateřské Slavii VŠ Plzeň, jejíž ženský tým se o rok později spojil s DHC Plzeň a v roce 2018 postoupil do nejvyšší házenkářské soutěže žen MOL ligy.

Veronika Galušková (číslo 66) v dresu pražské Slavie v utkání tohoto ročníku MOL ligy na hřišti DHC Plzeň. | Foto: Deník/Daniel Beran

„Ráda bych se vrátila domů, kde mám práci, přítele a plánujeme společný život. Se Slavií jsem byla takto domluvená už před rokem a jsem ráda, že se rozcházíme v dobrém a že se mohu loučit finálovým utkáním. Vracím se do klubu, kde jsem vyrostla, kde hraje sestra i sestřenice, jedna teta je trenérka klubu a druhá teta s maminkou jsou zdravotnice klubu," řekla klubovému webu DHC Slavia Plzeň Veronika Galušková. Příchod dvaadvacetileté levoruké spojky s reprezentačními zkušenostmi v úterý odpoledne potvrdil DHC Plzeň na sociální síti Facebook. „Úžasná zpráva. Nejlepší střelkyně MOL ligy Veronika Galušková od příští sezony oblékne dres DHC Plzeň," oznámil plzeňský klub.