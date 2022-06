„Chtěla bych poděkovat všem trenérům, protihráčkám a všem, kteří mohli hlasovat a hlasovali pro mě jako nejlepší hráčku. Jsem za to moc ráda,“ prohlásila pro svazový web Veronika Galušková.

Plzeňská házenkářka porazila v anketě reprezentantku Ivetu Korešovou z Mostu, která v minulosti byla vyhlášena nejlepší hráčkou německé bundesligy a dvakrát se stala její nejlepší střelkyní.

Třetí skončila Tereza Pokorná z Písku.

Jsem naprosto nadšená, hlásila Veronika Galušková po postupu do finále

„Myslím si, že k ocenění nejlepší hráčky MOL ligy mně pomohlo i to, že jsem byla nejlepší střelkyní soutěže. Ale osobní statistiky moc nesleduju, na hřiště jdu bez těchto informací a převážně se je dozvídám až od rodiny v hledišti,“ uvedla levoruká spojka s reprezentačními zkušenostmi.

V roce 2018 byla Veronika Galušková vyhlášena talentem roku.

Veronika Galušková se loňské léto vrátila po pěti letech do Plzně z pražské Slavie a byla klíčovou házenkářkou historického úspěchu DHC Plzeň, který postoupil až do finále play-off, kde prohrál s fenomenálním Baníkem Most.

Velké drama v házenkářském derby. Do finále s Mostem jde Plzeň