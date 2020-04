Od poloviny března se sportovní dění v České republice kvůli epidemii koronaviru zcela zastavilo. Omezena byla i tréninková činnost, která se kromě kolektivních sportů dotkla výrazně i individuálních závodníků a závodnic.

Jakákoliv tréninková řehole se vždy lépe překoná v partě, to je jasné.

A své o tom ví pětinásobná mistryně republiky v dráhové cyklistice Kristýna Burlová, která pochází z Přeštic, závodí za pražskou Duklu a zároveň je členkou Akademie inndividuálních sportů Plzeňského kraje.

„Na osamocené tréninky jsem sice zvyklá, ale ty společné jsou teď zrušené úplně. Chybí mi dráha a také využití posilovny. Ale konečně už mohu bez problémů jezdit venku. Tréninkové manko nabíhá, výkonnostně jsem pozadu, jako na začátku zimy. Nyní najíždím objemové kilometry,“ popisovala Kristýna Burdová.

Zatím přišla o všechny závody plánované do začátku června. Zrušily se jarní světové poháry v Belgii a v Nizozemsku i světový pohár žen v České republice, Gracii Orlovou. A samozřejmě také ostatní závody českého poháru.

„Pevně věřím, že se letos ještě závodů dočkáme. Posledním rokem jsem v juniorské kategorii a měla jsem před sebou velké cíle,“ věří si talentovaná cyklistka, která studuje na plzeňském sportovním gymnáziu.

„Mistrovství Evropy na dráze je v plánu v červnu, svět by se měl jet v srpnu, následně pak v září bude MS na silnici. Uvidíme, jak to všechno dopadne, snad se něco pojede. Dělám vše pro to, abych byla připravená co nejlépe,“ dodává Burlová.