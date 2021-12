V extraligovém utkání na palubovce Karviné jste chodil do obrany. Jak se vám bránili reprezentanti Solák a Patzel?

Bylo to těžké, protože přese mě, jako mladého hráče, zkoušeli útočit a snažili se mě obehrát.

V poslední době se na palubovku dostáváte častěji.

Ano. Spojky Milan Škvařil a Tomáš Nejdl byli mimo hru, takže jsem od trenérů dostával více šancí a jsem za to rád.

Trenéři vás nejčastěji využívají v obraně, když chybí jedna z levých spojek Škvařil –Nejdl. Jste ryzí obranář?

Je pravda, že dostávám spíš důvěru v obraně. Ale jsem schopný hrát i v útoku.

Naposledy Lovosicím jste dal gól, v Maloměřicích dva…

Mám radost a jsem spokojený, že se dostanu i do útoku a mohu ukázat, co ve mně je.

Pohár s Karvinou hrajete před Štědrým dnem. Hrál už jste tak těsně před Vánoci?

Zatím ne.

Dokážete v tomto období udržet myšlenky na házenou?

My jsme byli od listopadu připravovaní na to, že budeme mít náročný program skoro až do Vánoc, abychom nebyli zaskočení.

Motivuje vás double, tedy vítězství v extralize i v poháru v jedné sezoně?

Double láká každého. Double tady dlouho nebyl, proto by byl super.

Jste juniorský reprezentant. Dají se srovnat mezinárodní zápasy juniorů s extraligou dospělých?

Někdy ano. Některá mezinárodní mužstva jsou herně mnohem dál než některé týmy extraligy a dají se srovnat s českou špičkou.

