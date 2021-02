Na svém dříve hodně známém postu se mu dařilo, protože v nedělním utkání extraligy nastřílel Brnu šest gólů a měl lví podíl na vítězství 23:19. „Jako každý zápas to byla zbytečná dřina. Utečeme na sedm gólů, ale nedokážeme soupeře zlomit,“ řekl Petr Linhart.

Už ve středu hraje Talent od 17.30 doma s Novým Veselím.

Proč ztrácíte jasná vedení?

Kdybychom to věděli, tak tu chybu odstraníme. Těžko říct, ale asi polevíme v koncentraci, uspokojíme se vedením a myslíme si, že to půjde samo. Soupeř dá dva tři rychlé góly a je zpět ve hře. Toho se musíme vyvarovat, protože nás to stojí moc sil. Zápas skončí o jeden dva góly, ale kdybychom soupeře přejeli, máme prostor na prostřídání všech hráčů.

Inkasovali jste jen 19 gólů, což je slušné.

Na začátku sezony jsme dostávali přes třicet gólů. Obrana teď funguje, ale útok je špatný. Musíme zapracovat na proměňování šancí.

Utkání bylo specifické tím, že jste nedávno hráli v Brně. Teď vás budou čekat ještě čtyři zápasy se dvěma soupeři v krátkém sledu. Není to už jako play-off?

Je to něco podobného. Je to zvláštní, ale pro všechny stejné. Musíme se s tím vypořádat.

Kdy jste si naposledy zahrál skoro celý zápas na křídle?

To ani nevím. Bylo to ještě při mém prvním angažmá v Plzni. Může to být asi více než sedm let. Je to fakt dlouho a už si nepamatuji, kdy to bylo.

Jak jste se s tím vypořádal?

Křídlo ve mně zůstalo, pořád to mám v sobě a tělo si na to jen opět vzpomnělo. Teď se lépe cítím na křídle než na spojce, protože trénuji na křídle. Na spojce jsou Stehlas a Tim Bogdanić. Já se na křídle mohu točit s Honzou Chmelíkem.

Vydržel jste téměř celý zápas, takže kolena drží?

Ano. Občas kolena cítím, ale po těch operacích je to asi normální. Mám radost, že vydržím na hřišti velkou porci minut a že mě zranění v zápase neomezuje.

Potvrdíte střelecký apetit i v dalších zápasech?

Doufám, že ano. Věřím, že mi zápas s Brnem zvedl sebevědomí. Poslední zápasy jsem moc gólů nedával a ani jsem příliš nehrál. Snad budu dále střílet góly, abych týmu pomohl.