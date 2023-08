Po letní pauze se v Plzni rozjela cyklistická Giant liga. Osmý díl seriálu kritérií Velká cena Kolokrámu nabídl hned dva závody v jednom.

Lídr série Richard Habermann přidal další prvenství. | Foto: GL/Tomáš Tesař

Po hlavním závodě započítávaném do ligové série se desítka nejlepších jezdců utkala ve vylučovacím souboji. Přes panující chladné podzimní počasí se na dráze SK Rapid v Doubravce střetli jezdci zvučných jmen. Slavili dva různí závodníci. Prvenství ve Velké ceně Kolokrámu si vybojoval lídr série Richard Habermann ze Sparty před obhájcem titulu Martinem Boubalem (Hello CTW) a jistě míří za ligovým titulem. Habermann chtěl vyhrát i následný vylučovací závod o cenu Eltech CZ, ale musel se spokojit s druhým místem, když finální spurt ovládl Oldřich Novotný z Hello CTW.

Ale postupně.

Ani déšť nezpomalil startovní pole jezdců, kteří vyrazili do Velké ceny Kolokrámu ve svižném tempu. Zpočátku si rozdělovali body závodníci kategorie Masters a ženy, kteří startovali s tradičním půlminutovým handicapem před elitou a juniory. Nejvíce bodů dokázal nasbírat Zdeněk Rubáš, jinak šéf stáje AC Sparta. Potvrdil, že má skvělou formu a dalším vítězstvím si upevnil vedoucí post v průběžném pořadí jezdců nad 40 let. Mezi ženami vyhrála Hana Heřmanovská, třiadvacetiletá závodnice ve službách belgického týmu Entete Cycliste de Wallonie, která v konkurenci mužů stihla urvat bod.

Zdeněk Rubáš si další výhrou upevnil dres lídra kategorie Masters.Zdroj: GL/Tomáš Tesař

Po čtyřech kolech se peloton sjel a začali se prosazovat cyklisté kategorie Elite. Ze začátku byl velice aktivní sparťan Jan Ryba a Pavel Kelemen (ATT Investment).

Body se dlouho dělily ve spurtech celého pelotonu, kdy pouze první dva jezdci brali dva a jeden bodík. Nejdůležitější únik se zrodil až 20 km před koncem, kdy odskočila dvojice Habermann, Boubal (Hello CTW). Pravidelným střídáním odskočili od pelotonu až na 25 sekund, a protože dojeti byli až necelých šest kilometrů před cílem, stihli posbírat dost bodů a jistě obsadili první a druhé místo. Zároveň jim to dalo čas trochu se vydýchat před následnou vylučovačkou. Třetí skončil Jan Ryba.

Vítězem soutěže aktivity se v měsíci srpnu stal Pavel Kelemen, jeden z desítky účastníků vylučovacího závodu. Osm jezdců bylo z kategorie Elite a dva junioři. V každém z okruhů byl nejhorší ze závodníků poslán rozhodčími z boje. Habermannův útok na vítězné double překazil Notný, třetí dojel Kelemen a čtvrtou příčku si překvapivě vybojoval junior Robertu Kobr z Roman Kreuziger Cycling Academy.

„První závod paráda, jenže pak jsem to takticky trochu nezvládl. Jinak se cítím dobře a těším se na další starty,“ prohlásil Richard Habermann.

Richard Habermann kontroluje situaci během závodu.Zdroj: GL/Tomáš Tesař

Výbušnost v nohou prokázal i třetí v pořadí Pavel Kelemen: „Když se zazvonilo, tak jsem se snažil být vepředu na dobré pozici, jsem spurtér a potrénoval jsem tak pár spurtů,“ konstatoval s úsměvem někdejší excelentní dráhař.

Cyklistické odpoledne na Rapidu už předtím odstartovaly opět kategorie žáků a kadetů pod záštitou Roman Kreuziger Cycling Academy. Mezi kadety zvítězil Jakub Patras (SK Petřín Plzeň) před Danielem Kuběnou (Akademie cyklistických sportů) a Davidem Ichou (Author Team Stupno).

Giant liga pokračuje devátým dílem v úterý 5. září znovu v Plzni na Rapidu.

Narozeninová oslava v horách, boj o třetí příčku a stehy na bradě

Výsledky

Velká cena Kolokrámu (55 km, čas vítěze: 1:10:30 hod.): 1. Haberman (AC Sparta) 32 b., 2. Boubal (Hello CTW) 24, 3. Ryba (AC Sparta) 9, 4. Pavel Kelemen (ATT Investment) 8, 5. Rugovac (AC Sparta) 6, 6. Novotný (Hello CTW) 5, 7. Hula (Expres CZ – Tufo Kolín) 5, 8. Kerl (Auto Škoda Mladá Boleslav) 3, 9. Rajchart (Author Team Stupno) 3, 10. Davies (Rafkarna Idea Cycling Team) 2.

Junioři: 1. Robert Kobr (Roman Kreuziger Cycling Academy) 8 b., 2. Faltýnek 6, 3. Elbadri 3 (oba Dukla Praha).

Masters (nad 40 let): 1. Rubáš (AC Sparta) 6 b., 2. Ruman 4, 3. Janda 3 (oba Cyklo Atom).

Ženy: 1. Heřmanovská (Entente Cycliste de Wallonie) 1 b., 2. Havlíková (Lawi junior team), 3. Panušová (Kulhavý Cycling Team).

Vylučovací závod o cenu Eltech CZ: 1. Novotný (Hello CTW), 2. Habermann (AC Sparta), 3. Pavel Kelemen (ATT Investment), 4. Robert Kobr (Roman Kreuziger Cycling Academy).