„Potkalo nás to podruhé v historii ligy. Déšť by až tak nevadil, ale foukal silný vítr, mizerná byla i viditelnost, hrozily pády a proto jsme se rozhodli závod předčasně ukončit,“ vysvětloval hlavní organizátor série Jan Kotal.

Juniory, ženy a Masters startující tradičně s půlminutovým náskokem dostihlo hlavní pole už po necelých čtyřech kolech. Aktivitou hýřil Petr Kelemen (Tudor Pro Cycling), ale nepodařilo se mu odskočit do úniku. Po deseti kilometrech odjeli Stošek s Radkem Koblicem (Hello CTW), ale i tenhle pokus vzal rychle za své. Až pak se zrodila klíčová akce. K sólu nasadil Turek a po čtyřech kilometrech se k němu připojili Habermann a ve skvělé formě jedoucí Stošek.

Spolupracující trojice málem dojela celé startovní pole o jeden okruh a po předčasném ukončení závodu pobrala medailové pozice. První byl s 28 body Stošek. „Rychlý závod se mi hodil do přípravy. S výkonem jsem spokojený,“ prohlásil biker, který se chystá na mistrovství světa v maratonu.

Jasno je už také o vítězi letošní Giant ligy, jímž je po roce znovu Martin Boubal (Hello CTW). V devátém kole sice nebodoval, ale to ani jeho největší konkurent sparťan Pavel Kelemen a Boubal už nemůže být v posledním bodovaném dějství příští úterý znovu v Plzni předstižen.

Také nejlepším juniorem v devátém ligovém kole byl biker Maximilián Kerl z Author Teamu Stupno.

V rámci Velké ceny 130 let cyklistiky ve Slavii byli vyhlášeni i tři nejlepší jezdci kategorie Masters nad 55 let, a to Pavel Lukeš (Hello CTW), Zdeněk Rubáš (AC Sparta) a Jiří Hledík (KC Slavia Praha).

Cyklistické odpoledne ještě za pěkného počasí odstartovaly na Rapidu tradičně závody žáků a kadetů, které organizuje Roman Kreuziger Cycling Academy.

Výsledky VC 130 let cyklistiky ve Slavii

Muži Elite (40 km, čas vítěze 53:58,52 min.): 1. M. Stošek (Canyon Northwave) 28 b., 2. Turek (Team Felbermayr) 24, 3. Habermann (AC Sparta) 17, 4. Petr Kelemen (Tudor Pro Cycling) 11, 5. Koblic (Hello CTW) 6.

Junioři (Bauhaus Cup): 1. Kerl (Author Team Stupno) 8 b., 2. R. Kobr (Roman Kreuziger Cycling Academy) 4, 3. Procházka (Lapierre Plzeň) 2.

Masters na 40 let (Kia Matulka Cup): 1. J. Kubias (RKCA).

Masters nad 55 let: 1. Lukeš (Hello CTW), 2. Rubáš (AC Sparta), 3. Hledík (KC Slavia Praha).