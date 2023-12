Soupeře přestříleli, po dvou třetinách vedli, ale nemají nic. Florbalisté prvoligového FbC Plzeň nestačili v neděli večer na moravský tým Sokol Brno I EMKOCase Gullivers, jemuž doma podlehli těsně 6:7. Hosté o třech bodech rozhodli v rozmezí 34. a 54. minuty, kterou vyhráli jednoznačně 4:0. Plzeňští florbalisté jsou v aktuální tabulce se ziskem patnácti bodů na dvanácté příčce, ale mají odložený zápas na půdě Chomutova k dobru.

17. kolo (1. liga): FbC Plzeň (na snímku florbalisté v modrých dresech) - Sokol Brno I EMKOCase Gullivers 6:7. | Foto: FbC Plzeň

„První a druhá třetina byla za nás velmi dobrá. Ve druhé třetině jsme hráli skvěle, měli jsme momentum hry, mohli jsme za stavu 4:2 přidat další góly, bohužel se tak nestalo. V šatně před třetí třetinou jsme si řekli, že do toho musíme vletět na plný bomby. Bohužel se nám to ale nepovedlo, dostali jsme čtyři góly, a to se nám nemůže v takovém zápase, ve kterém jde o důležité body, stát. Velké zklamání, ale musíme bojovat dál, teď už potřebujeme bodovat v každém utkání," má jasno plzeňský florbalista Ondřej Horažďovský.

Zdroj: Youtube

FbC Plzeň - Sokol Brno I EMKOCase Gullivers 6:7

Třetiny: 2:2, 2:1, 2:4. Branky a nahrávky: 1. Mentberger (Horažďovský), 19. Mentberger (Horažďovský), 22. Hájek (Vyčíchlo), 33. Čelakovský (Malhocký), 56. Čelakovský (Šebek), 59. Šebek (Horažďovský) - 6. Černoch (Matula), 11. Bouška (Černoch), 34. Svoboda (Kouřil), 46. Černoch (Dokládal), 53. Svoboda (Kos), 54. Černoch (Bouška), 56. Bouška (Černoch). Rozhodčí: Hejzlar, Kněžík. Vyloučení: 1:2. Využití přesilových her: 1:0. Střely: 35:31. Diváci: 108. Hala: MSH Plzeň (Lokomotiva). Sestava FbC Plzeň: Bezděk, Šrámek - Hájek, Mentberger, Hejzlar, Nový, Kubeš, Brabec, Vyčíchlo, Horažďovský, Vošta, Levý, Šebek, Malhocký, Němeček, Tomášek, Täuber, Winter, Čelakovský, Šik. Trenér: Matouš Hrdlička.

Kompletní víkendové výsledky 17. kola (1. liga florbalistů): FbC Štíři České Budějovice - DDQ Florbal Chomutov 6:7, Florbal Ústí - Goldea Panthers Otrokovice 5:3, FbC Respect Hradec Králové - Fat Pipe Start98 8:5, ASK Orka Čelákovice - TJ Znojmo LAUFEN CZ 3:7, Kanonýři Kladno - FBŠ Hummel Hattrick Brno 3:5, FbC Plzeň - Sokol Brno I EMKOCase Gullivers 6:7.

Následující program prvoligové soutěže - středa (dohrávka 16. kola) 19.00: DDQ Florbal Chomutov - FbC Plzeň, 18. kolo - sobota 18.00: Kanonýři Kladno - Bulldogs Brno, 19.00: TJ Znojmo LAUFEN CZ - FbC Respect Hradec Králové, DDQ Florbal Chomutov - FBC Letka Toman Finance Group, 20.00: Fat Pipe Start98 - Florbal Ústí, neděle 17.00: FBŠ Hummel Hattrick Brno - ASK Orka Čelákovice, Goldea Panthers Otrokovice - FbC Plzeň.

