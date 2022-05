Čtyřbrankové manko nicméně nováček interligy smazal díky skvělému úvodu už ve 13. minutě, kdy vedl 8:4.

Ovšem hostující hráčky výrazně zlepšily defenzivu, pěkné zákroky přidala i brankářka Karin Řezáčová a v poločase byl stav srovnaný 13:13.

Kynžvart hrál v utkání hned šest přesilovek, zatímco Plzeň jedinou. Skóre na světelné tabuli ve 43. minutě po gólu Veroniky Galuškové přesto vyznívalo poměrem 19:17 pro hosty.

„V tuhle chvíli jsem se přestal bát. Viděl jsem, že holky jsou dobře motivované a jsou schopny zápas zvládnout,“ svěřoval se po utkání plzeňský kouč Richard Řezáč.

Domácí hráčky se však nevzdaly a třemi góly v řadě se dostaly zpátky do hry. Před poslední pětiminutovkou se ovšem Plzeň dostala zpět do těsného vedení 21:20 a Kynžvart potřeboval k postupu o pět branek více než soupeř. Sci-fi scénář přesto nebyl daleko.

Kynžvart se prosadil hned čtyřikrát. A to ještě sedmičku jedenáctigólové Annamarie Patrnčiakové vychytala střídající brankářka Eva Mancellari, která na palubovku nastoupila jen v tento moment, a samostatný únik o chvíli později zakončila nad branku Kristýna Königová. Domácí házenkářky tak smutní, vítězství 24:21 jim nestačilo.

„Rozhodl jeden gól. Soupeř získal důležitý náskok v závěru prvního zápasu a my jsme ho nedokázali smazat. Postup nám asi nebyl souzen, Plzni gratuluju,“ těžko hledal slova trenér Kynžvartu Peter Sabadka.

Nováček interligy si tak zahraje o třetí místo proti Olomouci, která nestačila na Most. „Nemáme se za co stydět, děvčata odevzdala na hřišti maximum. Série nás zastihla ve zlém období, ale jedeme dál. Chceme pro Kynžvart medaili, která by byla nejlepším zakončením famózní nováčkovské sezony,“ velel Sabadka.

Naopak v Plzni se slaví. Tým, který loni bojoval o udržení, si zahraje finále.

„Historický milník. Zapíše se do dějin. Je to odměna všem činovníkům v klubu. Všem patří velký dík. Těší mě, že mám tu čest pracovat s takovým týmem,“ rozplýval se trenér Řezáč.

Za dvojutkání svůj tým pochopitelně chválil. „Holky bojovaly jako jedna velká ženská. Moc jim to přeju, za celoroční práce si to zaslouží,“ oceňoval plzeňský kouč, který si semifinálové derby užíval. „Byla to dvě výborná utkání před parádní kulisou. To česká házená potřebuje,“ dodal Řezáč.

Autor: Matěj Vybíral