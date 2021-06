Například ztratil chuť do tréninku. „Představa, že budu dál dřít ve strahovském bazénu, mě deptala. Na čas jsem přestal plavat,“ vypráví plzeňský rodák o situaci před čtyřmi roky.

Nechuť prý zčásti pramenila z tréninkových podmínek. „Do bazénu chodíme v dost zvláštních hodinách, třeba od šesti ráno. Dostal jsem se za nějakou hranici, kdy to dál nešlo. Nazval bych to únava materiálu,“ ohlédne se jednatřicetiletý motýlkář.

Pauza v roce 2017 přinášela nezvyklé situace. „Přítelkyně Bára Závadová vstávala ráno na trénink. Já se s ní probudil, řekl jí ahoj a obrátil se na druhý bok,“ směje se.

Když mu po čase plavání zase zachutnalo, všechno obrátil vzhůru nohama email z Antidopingového výboru ČR. „Byla to rána a zároveň i pořádná škola. Už se nad tím ale dokážu pousmát,“ vzpomíná na případ, kdy mu kamarád v nepochopitelném žertu nalil do nápoje zakázanou látku…

Život vyvrhele, hříšníka a feťáka

„To prostě nevymyslíš. Když se mi přiznal, říkal jsem si, že tomu nikdo neuvěří. Vyšetřovala ho policie, dostal podmínku a doma mu to i s úroky spočítala přítelkyně. Na druhou stranu se k tomu postavil jako chlap.“

S Barborou se pak rozešli. „Ale kauza na to neměla vliv. Byli jsme spolu dlouho, ale ona začala žít v Austrálii a já tady řešil život vyvrhele, dopingovýho hříšníka a feťáka.“

Případ se strašně vlekl. Dvakrát se projednával, ale trest nedostal. Sice mohl trénovat i závodit, ale z hlavy to nevymazal. Nakonec dostal rok od rozhodčí komise Českého olympijského výboru.

Vrátil se až v květnu před dvěma roky. Mezitím se musel živit, takže se pohyboval v kolotoči mezi bazénem a zaměstnáním, což obnášelo práci na jedné ambasádě.

„Byl jsem z toho vydyndanej a stal se ze mě právník v oblasti antidopingu. Někdy si říkám, že nebýt toho, nebyl bych třeba tak silný a teď se nechystal na Tokio.“

Ještě před kauzou začal trénovat s Janem Kreníkem z Ústecké akademie plaveckých sportů. „Jak se to s kokainem provalilo, neměli jsme peníze, nemohli jsme nikam jezdit, nešlo se pořádně připravovat. Dělali jsme to jak cvoci na koleně. O to víc si teď vážíme, že jsme dokázali na stovce limit zaplavat,“ přiznává.

K Tokiu však nevzhlíží s posvátnou úctou. „Nemohu mít vyšší ambice, než že tam pojedu. Každý má mantinely. A nikdy nebudu tvrdit, že si to tam jedu užít. Ten výraz nenávidím, možná bych to říkal, kdybych seděl na pláži s pěknejma holkama…“

Museli tasit meče

Vyznává názor, že dobrý sportovec nesmí být hodný. „Vím, že je to zavádějící. Může to znít, že jsem namyšlenej. Říkám o sobě, že jsem sebestřednej, a teď k tomu mám důvod. To co se nám s Honzou povedlo, stálo obrovské úsilí. Museli jsme tasit meče a odsekávat trnité větve, které nám stály v cestě.“

Spolupráci si nemůže vynachválit. Nyní žije v Ústí, kde mu nakonec nabídli solidní podmínky a mohl se znovu stát profesionálním sportovcem. Cítil, že má plavání ještě co dát a má poslední šanci na olympiádu. To se potvrdilo. Limit na stovku zaplaval až letos v dubnu v Šamoríně.

„Měli jsme z toho obrovskou radost, dokonce jsme se objímali jak blázni. Honza není jen trenér, ale i kamarád. Je o rok mladší a díky mému průseru si prošel pěkným marasmem. Oběť to byla obrovská. Místo, aby se věnoval nastávající ženě, jezdil se mnou po závodech.“

Ať Jan Šefl dopadne na hrách jakkoli, končit ještě nebude, i když je z českých plavců nejstarší. „Jsem dědek, ale mám tušení, že mohu ještě něco dokázat v krátkém bazénu. Technické plavání jsem schopný skloubit s obrátkami. Máme tam hranice, které chceme pokořit.“

Předpokládá, že se v Tokiu dlouho nezdrží. „Na druhý srpnový týden máme s bývalými plavci naplánovaný čundr. Bude pojatý jednak jako oslava postupu na olympiádu a zároveň jako Honzova rozlučka se svobodou. Pak je v plánu ještě jedna svatba, a tím si od všeho pořádně oddychnu.“