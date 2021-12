Výsledky vzpěračů na mistrovství ČR: Dorost, kategorie do 83kg: Jiří Dammer 2. místo, výkon 142.5 kg – mistr. výkonnostní třída MVT, kategorie do 93 kg: Jiří Studeník 3. místo, výkon 95 kg – 3VT. Družstva dorostu: 3. místo TJ Sokol Vejprnice, 17 bodů. Junioří, kategorie do 83kg: Robert Sporka 6. místo, výkon 137.5 kg, osobní rekord, 2. VT, kategorie do 105 kg: Josef Sladký 2. místo, výkon 152.5 kg, 2. VT, kategorie do 120 kg: Šimon Král, 2. místo, výkon 155kg, 2 VT. Družstva juniorů: 4. místo TJ Sokol Vejprnice, 23 bodů. Muži masters 1, kategorie nad 120 kg: Jaroslav Šoukal 2. místo, výkon 207.5 kg, mistr. výkon. třída. Muži masters 2, kategorie do 74 kg: Martin Dolejš 1. místo, výkon 110 kg, 2. VT, kategorie do 105kg: Miroslav Botlík 2. místo, výkon 160 kg, 1VT. Družstva masters 2: 2. místo TJ Sokol Vejprnice, 21 bodů. Masters 4 muži, kategorie do 120 kg: Josef Duna 1. místo, výkon 150 kg, český rekord a absolutní vítěz, Elitní VT. Družstva dorost a junioří a masters: 3. místo TJ Sokol Vejprnice 51 bodů.

