Vejprnický silák Šoukal dovezl ze světa jubilejní desáté zlato

Vejprnický silák Jaroslav Šoukal dál šíří slávu obce nedaleko Plzně i za hranicemi České republiky. V litevském Vilniusu získal na konci října už jubilejní desátý titul mistra v benčpressu ve váhové kategorii do 120 kg ve věku od 40 do 50 let.

NA STUPNI NEJVYŠŠÍM. Vejprnický silák Jaroslav Šoukal získal v Litvě desátý titul mistra světa v silovém trojboji. | Foto: Foto: Petr Slanička

Závodník TJ Sokol Vejprnice, jenž byl ve věkové kategorii od 40 do 50 let nejstarším účastníkem, získal zlato za výkon 315 kg. Druhého Koskaroc z Kazachstánu porazil o úctyhodných 25 kilogramů, bronz bral další český silák Pinc (285 kg). Šoukal ještě přidal bronz v přepočtu koeficientu bez rozdílu vah, kde vyhrál Polák Aman před Thomasem z Rakouska. A byl členem družstva České republiky, které obsadilo páté místo Vejprnický silák měl nastoupit i v závodě Open, ale federace na poslední chvíli změnila stanovy a tím mu znemožnila start. „Je to škoda, protože i v tomto závodě mohl reálně bojovat. o další medaili. Alei tak mu děkujeme mu děkuje za vzornou reprezantaci," uvedl František Horník z oddílu silového trojboje TJ Sokol Vejprnice.