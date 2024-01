Ta druhá začíná o víkendu 9. a 10. března, pro slávisty venkovní konfrontací na hřišti ex-divizní Horní Břízy. Ještě předtím však Vejprnice čeká hodně práce. „V lednu budeme trénovat třikrát týdně, ale nebudou to kdovíjaké galeje, na jaké jsme byli zvyklí z dřívějších časů. Ano, trénovat budeme tvrdě, hráči do sebe musí dostat nějakou fyzičku, ale nebude to nic převratně tvrdého," nastínil trenér vejprnických fotbalistů Lukáš Paul plán úvodních čtrnácti dní.

„V únoru pak najedeme na druhou část přípravy, ve které k tréninkům přibydou i přípravné zápasy," prozradil čerstvě třiačtyřicetiletý lodivod. Jeho družina se v přípravném období utkání s Bolevcem, Přešticemi, sedmnáctkou Viktorie Plzeň, Chotěšovem a generálku na mistrovské mače obstará konfrontace s Českým Lvem Unionem Beroun. Ten ještě několik let zpátky hrál mezi divizní smetánkou, ale v současnosti působí jen v I. A třídě Středočeského kraje.

Fotbalisté SK Slavia Vejprnice startují zimní přípravu.Zdroj: David Koranda

V trénincích pak vejprničtí fotbalisté budou pilovat zejména kombinaci a střelbu. „Protože bez gólů se vyhrávat nedá a spousta hráčů z našeho týmu má v tomto směru výrazné nedostatky. Potřebujeme do každého z nich dostat jakýsi instinkt útočníka, branek moc nedáváme," ušklíbá se Lukáš Paul.

Co se týče změn v kádru, tým v zimě opustil Ivan Kutlák, jenž toho na podzim kvůli práci příliš neodtrénoval. Jeho novým působištěm bude Sparta Sulkov. Už v průběhu podzimní části tým opustil Lukáš Sobolík, který si hledá nové angažmá. „Pak by náš tým mohl opustit ještě jeden hráč, ale záleží na tom, jak budou probíhat jednání o příchodech," konstatoval Paul. Konkrétní sice nebyl, ale naznačil, že má zájem o dva hráče odjinud. „A kdyby oba příchody vyšly, tak můžeme přemýšlet ještě o jednom odchodu. Zatím je to však celé v jednání," uzavřel trenér vejprnického fotbalového áčka, jenž je rád, že se mu uzdravili marodi z podzimu, a tak do přípravy zasáhnou úplně všichni.

