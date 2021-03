Neporazitelnost plzeňského Interobalu se v pátek rozrostla na číslo 18, a pokud se neurodí nějaké překvapení, vydrží až do konce základní částí první futsalové ligy.

Po vydřené remíze v Chrudimi se Plzeňané vrátili v pátek zpět na domácí palubovku, kde porazili brněnské Vlky vysoko 11:0.

Trenér Marek Kopecký dal po náročném zápase v Chrudimi šanci i dalším hráčům, kteří toho na východě Čech příliš neodehráli, více odpočinku si naopak dopřáli Vnuk, Rick a Kozár.

Západočeši drželi od úvodních minut otěže zápasu pevně ve svých rukou. Trápili se však v koncovce.

Do vedení se dostali domácí po šesti minutách hry, kdy Zdráhal naservíroval míč před branku Janu Havlovi, který zakončoval hladce do prázdné sítě.

Plzeňský tlak nadále nepolevoval, ale do konce první půle se již prosadil pouze Michal Holý.

Po pauze se do hry dostali i tahouni Interobalu a rázem přišla gólová kanonáda. Do té doby fungující brněnská obrana se najednou zcela sesypala a bylo jen otázkou, kolik vstřelí Interobal branek. Skóre se zastavilo nakonec na číslovce 11.

Hattrick si v utkání připsal Jan Havel. Pět nahrávek naopak zaznamenal Tomáš Vnuk.

„V prvním poločase jsme se k brance Brna dostávali hůř než ve druhém. Byli jsme ale trpěliví a soupeři jsme směrem dozadu nepovolili nic. Udrželi jsme nulu, což bylo hlavní. Do druhého poločasu přišel na hřiště Tomáš Vnuk a Gabi Rick, do toho to museli Žabinští Vlci trochu otevřít. Pak už to tam začalo padat,“ hodnotil zápas plzeňský hráč Michal Holý.

Po pátečním vítězství jsou plzeňští futsalisté zase o krůček blíže k vítězství po základní části.

Disponují šestibodový náskokem před Chrudimí a Teplicemi, ale mají odehráno o zápas více.

Teď čekají Interobal v týdnu dva zápasy venku. Ve středu jede do Brna na Helas a v pátek do Prahy na Spartu.

Plzeň - Vlci Brno 11:0

Poločas: 2:0. Branky a nahrávky: 7. Havel (Zdráhal), 14. Holý (Künstner), 23. Seidler (Vnuk), 23. Holý (Vnuk), 23. Štrajt (Künstner), 25. Havel (Štrajt), 31. Havel (Štrajt), 34. Rick (Vnuk), 35. Holý (Seidler), 35. Seidler (Vnuk), 36. Rick (Vnuk).

Sestava Interobalu Plzeň: Němec – Havel, Künstner, Zdráhal, Štrajt – Seidler, Holý, Rešetár, Buchta – Vnuk, Rick, Kozár. Trenér: Marek Kopecký.

Tabulka:

1. Interobal Plzeň 18 15 3 0 124: 33 48

2. FK Chrudim 17 13 3 1 77: 17 42

3. Svarog Teplice 17 14 0 3 77: 46 42

4. AC Sparta Praha 16 11 1 4 73: 45 34

5. SK Slavia Praha 17 9 3 5 85: 56 30

6. FTZS Liberec 16 7 2 7 53: 65 23

7. Helas Brno 17 6 1 10 61: 73 19

8. Olympik Mělník 17 6 1 10 55: 86 19

9. Dynamo Č.Bud. 17 5 0 12 52: 76 15

10. Žab.Vlci Brno 19 3 2 14 49:109 11

11. Rapid Ústí n.L. 19 2 4 13 73:136 10

12. Démoni Č.Lípa 18 2 2 14 47: 84 8