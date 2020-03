Více než třetinu gólů házenkářů Talentu Plzeň proti Frýdku-Místku (34:25) v sobotním 20. kole extraligy obstarala křídla. Po šesti brankách vstřelili Jan Chmelík a Ondřej Šafránek a jeden gól přidal Jan Kačín.

Ondřej Šafránek (v modrém) vstřelil Frýdku-Místku šest gólů a byl jedním z nejlepších střelců zápasu. | Foto: Talent Plzeň

Hosté dvakrát stáhli náskok Plzně z 5:2 na 8:8 a z 20:14 na 20:18, ale Západočeši nakonec zvítězili o devět gólů a zajistili si první místo po základní části. „Nemyslím si, že by nás potřeba dvou bodů k uhájení prvního místa svazovala. Zhodnotil bych to jinak. Myslím si, že po lednových příchodech několika kluků si naše hra pořád sedá. Stále nehrajeme to, co bychom chtěli a potřebovali. Teď už máme čistou hlavu, dva zápasy do konce a v nich musíme hru dopilovat,“ řekl Ondřej Šafránek.