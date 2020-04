V roce 2018 se stala juniorskou mistryní světa v cross triatlonu (kombinace plavání, cyklistiky na horském kole a běhu v terénu) a loňskou sezonu 20letá závodnice z Plzně zakončila 18. místem na světovém šampionátu Xterra na Havaji (její trenérka a legenda této disciplíny Helena Karásková se na Maui loučila třetím místem).

V úvodu nové sezony ještě před vypuknutím koronavirové pandemie Vargová ukázala, že zvládá i zimní triatlon.

Premiéru na mistrovství světa v italském Asiagu si ozdobila osmým místem v kategorii do 23 let, když ještě předtím se stala v zimním triatlonu domácí šampionkou.

Nyní se členka Akademie individuálních sportů Plzeňského kraje již chystá na letní sezonu, jejímž vrcholem by mělo být mistrovství světa v Nizozemsku. Otázkou však je, kdy panující koronavirová krize povolí a život i sport se vrátí do normálních kolejí.

Kdy ve vás uzrála myšlenka, že si premiérově vyzkoušíte zimní triatlon?

Bylo to rychlé rozhodnutí a na závody jsem cíleně netrénovala. Spíš jsem to brala jako zpestření přípravy.

Je zimní triatlon oproti letní verzi hodně jiný?

Diametrálně. Začíná se během, následuje jízda na horském kole a pak běh na lyžích. Nejtěžší pro mě bylo se po kole rozjet na běžkách, kde jsem ještě musela zapojit celé tělo, což u normálního triatlon není.

Jak se vám vedlo na běžkách?

Na lyžích běhám ani ne pět let, a to ještě jen občas, takže technicky na tom nejsem nejlíp a rvu to silou. Jenže té vám ke konci závodu už moc nezbývá. Věřím ale, že se dokážu zlepšit. Musím, protože většina závodnic jsou bývalé lyžařky.

Na mistrovství světa v Asiagu jste ve své kategorii skončila osmá. Jak umístění vnímáte?

S výsledkem jsem spokojená. Žádné velké očekávání jsem neměla, byla to pro mě hlavně velká zkušenost. Šampionát byl dobře zorganizovaný a provázela ho příjemná atmosféra.

Jak vzpomínáte na samotný závod?

Startovali jsme ráno v devět hodin a venku bylo mínus devět stupňů. Začínali jsme 7,5 km dlouhým během, následovalo 12 km na kole a 10 km na běžkách volně. Tratě neměly úplně jednoduchý profil. Byly tam krátké prudké kopce a samé zatáčky. Na běhu jsem to trochu ‘přepálila‘, ale naštěstí jsem se ještě dostala do tempa. Na kole se mi podařilo dost soupeřek dojet, ale na lyžích jsem se cítila, jako bych na nich jela poprvé v životě.

Na mistrovství světa jste se kvalifikovala při mistrovství České republiky, které jste vyhrála. Bylo to pro vás velké překvapení?

Obrovské. Vždyť to byl můj první závod v zimním triatlonu. Ani mě nenapadlo, že bych mohla vyhrát. A bylo to překvapující o to víc, že v jeden čas se startovaly naráz dva rozdílně dlouhé závody, a já jsme tak vůbec netušila, kolikátá jsem (smích).

Chcete startovat v zimním triatlonu i v následující sezoně?

Určitě. Jen se chci tentokrát již cíleně připravit na závody. S trenérkou Helčou Karáskovou-Erbenovou, což je někdejší úspěšná reprezentantka v běhu na lyžích, potrénuji na běžkách a hned to půjde lépe (úsměv).

Bývalá olympionička vás trénuje již od konce roku 2018. Co přinesla do vašeho tréninku?

Cítím, že jsem se zlepšila v běhu i na kole. Helča mi píše tréninky na tělo a protože sama ještě závodí, tak dobře ví, o čem to je. Má léta zkušeností (úsměv). Pomáhá mi třeba už to, že mám přesně dané, na čem budu ten který den pracovat. A i když jsem introvertka a nevadí mi trénovat sama, tak beru jako odměnu, když si společně zatrénujeme s Helčou u ní v Jablonci. Je pro mě velkým vzorem.

Nyní se už připravujete na letní sezonu, jenže šířící se nákaza zasáhla i sport. Jak to vnímáte?

Zatím nám plno závodů zrušili, ale můj vrchol sezony – mistrovství světa v cross triatlonu v Nizozemsku – přijde na řadu až koncem září. Dále mám v plánu mistrovství Evropy v cross trialonu a Xterru. A ráda bych se znovu kvalifikovala na mistrovství světa na Havaji, což ale závisí také na financích.

Je těžké sehnat finanční prostředky na takovou akci?

Na triatlon se finance shánějí celkově hůř, protože se jedná o individuální sport. Nějaké sponzory jsem získala sama a dost mi pomohl cyklistický oddíl kola-bbm.cz. K účasti na Havaji mě zase postrčila dotace od Plzeňského kraje.

Jak moc vám přípravu komplikuje virová epidemie?

Nemohu kvůli ní plavat, protože bazény jsou zavřené. Jinak zatím žádné velké omezení v tréninku nemám. Stejně se připravuji sama. Jen místo plaveckého tréninku zařazuji víc posilování a také plavu ´na suchu´.

Věříte, že se situace brzy uklidní natolik, aby se mohla triatlonová sezona rozběhnout?

Doufám, že se bude závodit. Dovedu si představit třeba závody bez fanoušků, i když by to bez nich bylo hodně smutné.

Připouštíte si ale i možnost, že žádné závody v létě třeba nebudou?

Pokud by závodní sezona nevyšla, bude to pro všechny stejné. Motivaci ale stále mám a v tréninku si nepolevuji. Alespoň je prostor ke zlepšení. Hledám v tom i pozitiva (úsměv).