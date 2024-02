Jízdu fenomenálního Nizozemce, emotivní loučení Zdeňka Štybara, ale i sedmé místo Michaela Boroše, to vše si v dějišti cyklokrosového šampionátu vychutnal někdejší juniorský mistr světa.

Ondřej Lukeš (druhý zleva) na setkání mistrů během šampionátu v Táboře spolu (zleva) s Pavlem Bínou, Mikem Klugem, Milošem Fišerou, Tomášem Paprstkou, Karlem Camrdou a Kamilem Ausbuherem. | Foto: fcb J. Pulmana

Drtivý výkon fenomenálního Mathieu van der Poela, emotivní loučení Zdeňka Štybara, ale i sedmé místo Michaela Boroše, to vše si v Táboře během cyklokrosového mistrovství světa užíval také bývalý reprezentant Ondřej Lukeš.

„Navíc jsem se tu potkal s řadou přátel a známých,“ zmínil setkání s velikány let minulých, mj. s Milošem Fišerou (mistr světa 1981 a 1982), Mikem Klugem (1985, 1987, 1992) nebo Danielem Pontonim (1992, 1997).

Sám Lukeš vystřelil mezi cyklokrosovou elitu na světovém šampionátu v holandském Gietenu 1991, kde ovládl závod juniorů. „Stojíte nejvýš, hraje hymna, to jsou nezapomenutelné chvíle,“ zavzpomínal plzeňský rodák.

Stupně vítězů měl blízko i o dva roky později na MS v italské Corvě, jenže nakonec z toho bylo mezi amatéry nevděčné čtvrté místo právě za domácím Pontonim.

„Doteď to mrzí. Jelo se mi v pohodě, nebylo na co čekat, ale pořád jsem slyšel, drž se za Pontonim. No a skončil jsem bez medaile,“ litoval borec, který o Vánocích oslavil padesátiny.

Ondřeji Lukešovi gratuluje k životnímu jubileu Josef Soukup, hlavní organizátor cyklokrosového závodu v Plzni.Zdroj: Pavel Křikava

V Táboře ho nejvíc nadchla van der Poelova spanilá jízda za šestým světovým titulem.

„Vidět Mathieua zblízkav akci byl neskutečný zážitek. Způsob, jakým zvládal kolo na bahně, jak si s ním hrál, i zápal, s nímž závod odjel, byl úžasný. Na nic nečekal, netaktizoval, prostě masakr,“ vysekl Lukeš poklonu.

Ocenil i Boroše, který české barvy vytáhl na šampionátu do elitní desítky. „Odvedl maximum stejně jako medailisté Kristýna Zemanová a junior Bažant. Jenže za nimi je to až na nějaké náznaky hodně tristní,“ naznačil Lukeš, že český cyklokros může na zlaté časy stále jen vzpomínat.

„Posledním velkým šampionem byl Zdeněk Štybar, jenže ten se v Táboře loučil,“ připomněl dojemnou tečku bohatýra ze Stříbra za tituly vyšperkovanou kariérou.

Juniorský mistr světa Ondřej Lukeš slavil loni padesátiny.Zdroj: Pavel Křikava

„V závěru závodu sice Štyby píchl, ale zase se mohl zdravit s diváky, obejmout s mechaniky. Za sebou má veleúspěšnou kariéru, jen škoda, že se jeho světové tituly nepovedlo využít pro nakopnutí českého cyklokrosu. To ale není Štybyho chyba,“ podotkl Lukeš.

Český cyklokros podle něj nyní nejvíc doplácí na malý počet závodů. „Za mých mladých let se v sezoně závodilo snad každý víkend a teď je to šest sedm akcí. A pořizovat si dvě drahá cyklokrosová kola plus další vybavení kvůli pár startům nedává smysl. Není divu, že mladí dají přednost bajkům nebo silnici,“podotkl Lukeš.

Nechce ale jen mluvit.

V Plzni se s dalším bývalým reprezentantem Pavlem Elsnicem zapojili do organizace cyklokrosového závodu. Loni se říjnový podnik započítával jen do poháru mládeže a nejspíš to tak bude i letos. „Přitom trať i zázemí závodu mají parametry pro velký pohár,“ konstatoval zklamaně Ondřej Lukeš.

Bikeři pozor! Registrace na UCI AC Heating Cup jsou spuštěny