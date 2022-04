Také v semifinále hrají házenkáři Talentu v modelu neděle-středa. „Ale na rozdíl od začátku čtvrtfinále, kdy jsme hráli extraligu i evropský pohár s Alingsasem, se připravujeme pouze na jeden tým. První utkání si vyhodnotíme a případně uděláme nějaké úpravy, aby to fungovalo ještě lépe. Očekávám, že to samé udělá Zubří,“ řekl po prvním duelu v Plzni trenér Talentu Petr Štochl.

Uvědomuje si výhody vedení 2:0 na zápasy v herním systému doma-venku. „Pokud by Zubří prohrávalo 0:2, mělo by to těžké. Takže očekávám, že tam to bude řež,“ tvrdil Štochl.

V Plzni příliš nebyl vidět druhý nejlepší střelec extraligy, zuberský Lukáš Mořkovský. „Ve druhé půli už nehrál. Nevidím do kabiny Zubří, jestli nebyl zraněný. Každopádně jsme ho dokázali ubránit, protože nám dobře fungovala taktika, kterou jsme připravili. Pokud v tom budeme úspěšní i nadále, bude to pro Zubří velký problém,“ uvedl plzeňský trenér.

Házenkář Linhart se posunul na spojku a Zubří nasázel sedm gólů

Nejlepší střelec prvního semifinálového utkání Petr Linhart z Talentu Plzeň připomněl, že poslední vzájemný zápas v Zubří Západočeši prohráli, ale to byli oslabení. „Spousta kluků byla po covidu a teď jsme v plné síle. Zubří jsme ukázali, že jsme stále ta Plzeň, která tady byla dřív a vyhrávala tituly. Teď jsme ukázali, že se s námi pořád musí počítat,“ prohlásil Linhart.

„Série se hraje na tři vítězství a Plzeň má zatím teprve jedno. Ve středu hrajeme my doma, poznají, co je to zuberská hala,“ řekl v Plzni zuberský gólman Milan Malina, který ve druhém poločase nahradil v brance reprezentanta Šimona Mizeru, nehrál už ani kanonýr Lukáš Mořkovský nebo zkušený Miroslav Jurka. „Myslím, že to byl od trenéra správný tah,“ pousmál se Malina. „Když budeme doma plnit pokyny trenéra, tak vyhrajeme a potvrdíme slova spoluhráče: Náš dům, náš hrad. Nemůžeme sklopit hlavy.“

Talent uštědřil Zubří první porážku v play-off