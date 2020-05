Reprezentační trenéři Daniel Kubeš s Janem Filipem na sedmadvacetiletou levou spojku při skládání kádru na kemp národního týmu v Zubří (1. – 5. června) nezapomněli. „Hráči z Německa nemohli, takže jsme s trenéry reprezentace probírali moji nominaci. Řešili jsme to, protože mám dvě děti a situace je teď taková, že jsem vytíženější a uvidíme, jak to všechno bude a dopadne. Do Zubří berou házenkáře spíše z Česka a já jsem se vešel do nominace,“ řekl Milan Škvařil.

Před ukončením extraligy kvůli koronavirové epidemii jste odehrál čtyři zápasy. Cítil jste, že máte reprezentační formu?

Poslední zápas v Karviné jsem se už cítil docela dobře. Měl jsem dlouhou pauzu, takže mně chvíli trvalo, než jsem se do toho dostal.

Co čekáte od kempu?

Bude to spíše běhavé soustředění. Žádný šlágr, nic příjemného, ale nějak to zvládneme.

Nemrzí vás, že nedojde na přátelský zápas?

Samozřejmě že mě to mrzí, protože teď jen běháme a hrát zápas by bylo fajn. Ale nedá se nic dělat a musíme to přijmout tak, jak to je.

Vzpomenete si na váš poslední reprezentační sraz?

Před rokem na kvalifikačním utkání v Plzni. Ale už ani nevím, proti komu jsme hráli.

Jak reálná je nominace na mistrovství světa 2021 v Egyptě?

Bude to těžké, protože trenéři mají k dispozici zkušené hráče, kterým věří. Ti, co jedou na kemp do Zubří, budou o místo bojovat.

Láká vás mistrovství světa? V roce 2015 vám uteklo na poslední chvíli.

Je to zajímavá představa, ale do jeho začátku zbývá ještě dlouhá doba. Těžko říct, co se do té doby může ještě stát, někdo může být zraněný, takže uvidíme v lednu, jak to bude vypadat.

Do plzeňského Talentu se po čtyřech letech možná vrátí Petr Linhart. Těšíte se na obnovení spolupráce?

Určitě. My jsme chtěli mít Petra v Plzni vždycky. Zná to tady, je to výborný házenkář, jeho zkušenosti nám mohou pomoci a hlavně je svým způsobem už Plzeňák. Budu jen rád, když přijde. Mluvil jsem o tom s ním a doufám, že to klapne a navážeme na minulou spolupráci.

Pro jednu plzeňskou autoškolu jste nafotil reklamu. Jak jste se k tomu dostal?

Fotka vznikla už před delší dobou, ale ptali se mě, jestli ji mohou znovu použít. Souhlasil jsem a nevadí mi to. Hodně mi pomohli a reklamou jsem jim chtěl poděkovat.

Plánujete v budoucnu reklamní focení?

Ne (směje se). Nejsem na to asi typ hezounka. Toto bylo z kamarádství a dobré známosti.