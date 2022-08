V turnaji v malé kopané triumfoval domácí Letkov a tým Sklo a střepy

O prázdninách se konala v Letkově tradiční akce, kdy se do obce v blízkosti Plzně sjeli futsalistéz Čech, Moravy i Slovenska na přebor České obce sokolské v malé kopané. 32. ročník turnaje se hrál v kategorii do 40 let, do niž se přihlásilo šest týmů, a nad 40 let, kde soupeřilo pět družstev.

VÍTĚZOVÉ. Na snímku vlevo v červených dresech československý tým Sklo a střepy, vpravo (žluté dresy) domácí Sokol Letkov kategorie nad 40 let. | Foto: Karel Fiala