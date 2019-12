Čtyřiatřicetiletý boxer Dmitrij Kudrjašov bude 21. prosince na Galavečeru v Krasnojarsku soupeřem plzeňského borce Václava Pejsara.

Duel v křížové váze mezi světovou šestnáctkou Kudrjašovem a 66. boxerem světového žebříčku Pejsarem bude pěkná divočina.

„Zápas je vypsaný na deset kol, ale nikdo z mého týmů nepředpokládá, že dojde na všechna. Padne jeden, nebo druhý. Víme, že to od začátku bude mela. Kudrjašov je takový střelec, že do toho vlétne a je to buď, anebo. V jeho případě je to většinou buď. Jde o tvrdého boxera, který se většinou dobře trefí. Od prvního kola jde za knokautem,“ říká pětatřicetiletý Václav Pejsar (14-8-0).

Boxoval jste někdy proti výše postavenému soupeři?

Ne. Kudrjašov bude zatím mým nejtěžším soupeřem. Bude to můj největší zápas kariéry.

Nabídka přišla z ruské strany?

Lukáš Konečný, který má nejlepší kontakty a shání většině našich boxerů zápasy v zahraničí, dostal pro mě nabídku na tento zápas. Takže jsem ani moc neváhal.

Muselo vás potěšit, že se chce s vámi utkat šestnáctý nejlepší boxer světa…

Hodně, protože v tomto případě jde opravdu už o světový box. Kudrjašov už byl i v první desítce. Jenže prohrál poslední zápas s Makabuem, takže z ní vypadl. Proto teď asi hledal níže postaveného soupeře. Ukazuje se, že přechod z těžké do křížové váhy pro mě byla dobrá volba. Boxuji v ní rok a vyhrál jsem zápas v pražské Lucerně, velký duel v Anglii, ale pak jsem nešťastně prohrál na body v Lotyšsku. Začínal jsem na dvoustém místě, ale teď jsem šestašedesátý. Díky této dobré pozici přišla nabídka boxovat se světovým soupeřem.

Kdo je favoritem zápasu?

Jednoznačně Kudrjašov. Bude doma, je šestnáctý na světě, má 23 výher a všechny K.O. a to boxoval s výbornými světovými soupeři. Všechno hovoří v jeho prospěch. Do Ruska pojedu jako velký outsider, ale nikoliv odevzdaně. Připravuji se několik měsíců a trénuji několikrát denně. Říkám si, kdo jiný by měl z českých boxerů překvapit. Beru to jako ohromnou příležitost, protože v případě výhry knokautem se posunu do první světové patnáctky. Což by mně otevřelo dveře k dalším skvělým zápasům s boxerem ze světové špičky. Třeba o světový titul nebo mezinárodní pás.

To je váš sen?

Jako malý kluk jsem sledoval film Rocky 4, v němž se odehraje boxerský zápas v Rusku. Přesně takový scénář jsem si přál, abych jednou byl jako Rocky. Teď to bude realita – jedu někam na Sibiř a nastupuji na nepřátelském území proti Rusovi, který je tím favorizovaným Ivanem Dragem. Já jsem připravený překvapit jako Rocky Balboa.

Čím chcete Kudrjašova překvapit?

Doufám, že svojí odolností a tvrdostí. Tedy být tvrdý v přijímání i rozdávání úderů. Věřím, že se mi povede vytáhnout nějaký úder a ukončit zápas před limitem. Nemá smysl taktizovat, půjdeme do přestřelky a kdo se dobře trefí, vyhraje.

Změnil jste boxerskou stáj a trenéra…

Přestoupil jsem z Qwertu do Atom Gymu společně se svým kondičním trenérem Petrem Klikošem. Na box mám nového trenéra, kterým je Veselin Karagiozov. Nemohu si ho vynachválit. Připravuji se od konce srpna. Momentálně se snažím ve sparingách prodat to, co jsem natrénoval. Sparingy mám s Vasilem Ducárem (44. na světě a česká jednička v křížové váze – pozn. aut.).

Bude zápas s Kudrjašovem pro vás atraktivní i z finančního hlediska?

Ano, i když bych si to možná představoval i o trochu lepší. Původní nabídka se mně moc nezamlouvala, tak jsem nastolil svůj požadavek, na který protistrana nakonec přistoupila a splnila ho. Pokud se mi povede zápas proti Kudrjašovovi, tak nabídka v dalším utkání bude zase vyšší. V případě výhry by pak odměny byly v řádech milionů korun.