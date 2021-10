Po minulých dvou zápasech, v nichž Mečouni získali čtyři body,svěřenci trenéra Stanislava Kastnera o víkendu tvrdě narazili. Na hřišti posledního týmu Kovo Praha, které do té doby nezískalo ani bod, prohráli těsně 0:1.

Branku navíc inkasovali v poslední minutě řádné hrací části, kdy Ondřej Fluxa se štěstím překonal plzeňského gólmana Návaru. „Jsem obrovsky zklamaný. Hráli jsme tak, jak jsme měli, pouze nějakých jedenáct minut v zápase, což je strašně málo. Soupeř byl jen ve 12 hráčích a my jsme ho nedokázali uběhat ve čtyřech lajnách. Od některých, zvláště mladších hráčů, tam chybělo i potřebné nasazení. Čekal bych, že se budou rvát o to, aby mohli hrát,“ nebyl spokojený trenér Plzně Stanislav Kastner, jehož tým nenašel celý zápas recept na obranu Pražanů v čele s gólmanem Humlíčkem.

„Kovo dobře organizovaně bránilo, těžko jsme se dostávali k dorážkám a celkově do šancí. Přesto jsme je měli určitě mnohem více zaměstnat. Pomohlo, až když jsme ve třetí části stáhli hru na dvě lajny. Chtěli jsme vyhrát, ale to jsme si po takovém výkonu nezasloužili,“ uznal lodivod Mečounů.

Kovo Praha – Plzeň 1:0Třetiny: 0:0, 0:0, 1:0.Plzeň: Návara – Chramosta, Hanuš, Pavlečka, Pokorný, Štípek, Ulč – Benedikt, Deja, Galla, Hurt, Kejř, Krch, Majer, Malý, Miksan, Poláček, Vinter, Vlasák.



V dobré formě hrající Dobřany v sobotu také neuspěly. Na hřišti Hostivaře se sice ujaly po zásahu Brauna v přesilovce vedení, následně ale pálili ostrými jen domácí hokejbalisté.

„Domácí zaslouženě vyhráli. My jsme nehráli dobře. Ačkoliv jsme šli do vedení, především koncovka nás brzdila. Spálili jsme toho opravdu dost, navíc hloupé hrubky v našem podání nás stály zápas. A ne nadarmo se říká, že je to hra chyb. Také domácí gólman Šťoural má lví podíl na výhře pražského týmu,“ řekl po utkání trenér Šneků Václav Šlehofer starší.

Hostivař – Dobřany 4:1

Třetiny: 1:1, 1:0, 2:0. Branka Dobřan: 7. Braun (Šlehofer).

Dobřany: Jásek – Matoušek, Šlehofer, Truchlý – Bárta, Braun, Duchek A., Duchek T., Görges, Kovářík D., Kovářík J., Lang, Malecha, Málek, Neumaier, Ráb, Sloup, Stránský, Vajda, Voves.

Tabulka:

1. HBC Kladno 7 6 0 0 1 23:8 18

2. Dobřany 7 3 1 1 2 19:16 12

3. HBC Most 5 4 0 0 1 17:15 12

4. Letohrad 6 3 0 2 1 19:19 11

5. HBC Pardubice 6 2 2 0 2 23:13 10

6. Kert Park Praha 5 3 0 0 2 18:15 9

7. Ústí nad Labem 6 2 1 1 2 15:18 9

8. HbK Karviná 6 2 1 0 3 14:12 8

9. HBC Hostivař 7 2 1 0 4 21:29 8

10. Hr. Králové 6 2 0 0 4 16:20 6

11. HBC Plzeň 7 1 0 2 4 17:27 5

12. Kovo Praha 6 1 0 0 5 10:20 3