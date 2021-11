Talent dlouhou dobu vedl – v 10. minutě 9:4 a po první půli 18:15. „Ano, od samého začátku jsme se dostali do vedení o tři čtyři branky a pořád jsme si udržovali náskok. Pak jsme ovšem vlastními chybami pustili Karvinou na dostřel a ona i vyrovnala. Dokázali jsme ještě dotáhnout první poločas do vedení o tři góly,“ říkal ve videorozhovoru pro svazový web házenkář Plzně Jakub Douda.

Ve 39. minutě Karviná srovnala krok – 23:23 a až do začátku 57. minuty s ní Talent držel rovnovážný stav nebo vedl o jeden až dva góly. Necelé čtyři minuty před koncem domácí Patzel střelil vítěznou branku – 33:32. Naděje hostů na body živil brankář Šmíd, který se v závěru blýskl třemi zákroky. Půl minuty před koncem zápasu měla Plzeň výhodu útoku, ale Nejdlovu střelu chytil gólman Mokroš.

„V poločase jsme si říkali, že Karviná bude hrát vabank, protože nemá co ztratit. Takto je to každý rok, když tady hrajeme. Skoro celý druhý poločas se to tahalo o jeden dva góly. Nepodařili se nám některé akce a udělali jsme individuální chyby. Rozhodl jeden gól. Myslím si, že za výkon, který jsme předvedli, se nemusíme stydět. Gratuluji Karviné k vítězství,“ uvedl Douda.

V 38. minutě za stavu 23:21 pro hosty obdržel plzeňský brankář Herajt červenou kartu za faul na Skalického. „Nevím, jestli fauloval, nebo nefauloval. Ale samozřejmě Filip Herajt chytal výborně, na druhou stranu my máme dva kvalitní brankáře a Karel Šmíd je reprezentant, což i potvrdil, protože v závěru zápasu měl několik výborných zákroků. Karel nás držel ve hře o remízu a bod. Nám se to ale už nepodařilo dotáhnout,“ tvrdil házenkářský univerzál, který může nastoupit na všech stranách postu spojky.

Dva nejlepší celky házenkářské extraligy posledních čtyř sezon se utkají ještě za měsíc v semifinále Českého poháru. Bude se hrát v Plzni 22. prosince.

„Při našem štěstí na los jsme si mysleli, že ji dostaneme a že budeme hrát v Karviné. Jsme rádi, že ji alespoň máme doma. Je jedno, jestli hrajeme s Karvinou nebo s Lovosicemi, protože my chceme vyhrát každý zápas,“ uzavřel Jakub Douda.

Tuto neděli od 17.30 hodin čeká plzeňské házenkáře první zápas 3. předkola evropského poháru EHF proti Zubří.