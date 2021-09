GP Efisan (60 km, čas vítěze: 1:15:15 hod.): 1. Habermann (Sparta) 25 b., 2. Boroš (ČEZ Cyklo Tábor) 21, 3. Ryba (Sparta) 18, 4. Boubal (Hello CTW) 15, 5. Vojtěch (Lawi Stars Giant) 14, 6. Rajchart (Gapp System – Kolofix) 10. Pořadí Giant ligy: 1. Ryba 228 b., 2. Boubal 227, 3. Habermann 189. Vítězové dalších kategorií, junioři: Kerl (Author Team Stupno), Masters: Ruman (Cyklo Atom), ženy: Hejhalová (Dukla Praha).

„Protože jsem neměl nejlepší nohy, tak to vítězství bolelo. Rozhodl jsem se odjet hned na začátku, což byla dobrá volba. Posbíral jsem nějaké body a pak už jsem si vedoucí pozici s podporou týmu hlídal,“ svěřil se vítěz.

Do vedení se po Grand Prix Efisan v Plzni vrátil Jan Ryba ze Sparty, kterého z čela po devátém závodě sesadily škrty ve výsledcích (mazal se nejhorší). Dres lídra oblékl Martin Boubal z týmu Hello CTW, jenže jednobodový náskok neuhájil a klesl zpět na druhou příčku.

