Nejpočetnější a zároveň nejkvalitnější zastoupení měla polská plochá dráha. Hned pětice juniorů našich severních sousedů se umístila do 7. místa a mezi ní byl i vítěz celého závodu, 17 letý talent Wiktor Przyjemski. Do první pětky, která postoupila do finále šampionátu v maďarském Nagyhalász, se z Poláků prosadili ještě čtvrtý Franciszek Karczewski a pátý Oskar Paluch.