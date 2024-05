Ještě do čtvrtka 16. května se lze přihlásit on-line na patnáctý ročník cyklomaratonu pro všechny příznivce horských kol bez ohledu na věk.

Aimtec Open Race startuje v Plzni tradičně na loukách u kostela sv. Jiří. | Foto: Aimtec Open Race

Ještě do čtvrtka 16. května se lze přihlásit on-line na patnáctý ročník cyklomaratonu Aimtec Open Race. Tradiční sportovní akce pro veřejnost bez ohledu na věk se v Plzni poblíž kostela sv. Jiří v Doubravce koná v sobotu 18. května. Příznivcům horských kol nabídne v hlavních závodech nové tratě 30 a 54 kilometrů. „Patnáctý ročník je určitý milník, tak jsme si řekli, že nemůžeme posedmé či poosmé jet na Radeč a zpátky. Trochu jsme hledali, a protože mám rád Radnicko, natáhli jsme trasu sem a vyšla z toho trať 54 kilometrů,“ vysvětluje proměnu dlouhého okruhu hlavní organizátor akce Pavel Štícha. „Podle mého parádní trať je oproti minulým létům trochu kratší. Což ale většina účastníků spíš přivítá,“ doplňuje bývalý úspěšný cyklista, dráhař a později biker a český šampion v závodech horských kol.

Po startu závodníci tradičně vystoupají na vrch Chlum a přes lesní úsek u Chrástu se dostanou k Nové Huti a poté sjedou do údolí k Berounce. Následuje Spálený mlýn, Valentův mlýn, kde zprava přitéká Korečnický potok. Tam předtím bikeři jezdili vzhůru údolím, ale teď tudy budou při návratu sjíždět. Trasa tak pokračuje stále po pravém břehu Berounky k přívozu Nadryby a pak směrem na Kříše. „U Vranovic se přiblíží k Újezdu u Svatého Kříže, rodišti českého reprezentanta Ondry Cinka, a poté kopíruje místní traily Berounka. Závodníci si užijí parádní singl trail, klopené zatáčky, levá, pravá, budou lítat šutry. Následně účastníci obkrouží mytický menhirový kruh, vrátí se k Vranovicím a pak hurá do Stupna, významného centra bikových závodů u nás se zázemím v areálu Ultramarinka. Následuje sjezd údolím Korečnického potoka zpátky k Berounce a návrat do Plzně,“ popisuje Štícha dlouhou štreku. „Trať je nyní daleko hravější,v některých částech je nutné počítat s provozem v obou směrech,“ upozorňuje ředitel závodu.

Největší změnou na krátké trase je oproti minulým ročníkům opačný směr jízdy.

Sobotní Aimtec Open Race zahájí už dopoledne dětské závody. V 11.30 startuje závod na 54 km, ve dvanáct vyrazí bikeři na kratší trasu. Než dojedou do cíle, bude v zázemí akce pokračovat bohatý doprovodný program včetně rodinného Decathlon desetiboje, bude znít hudba.

„Závodníci se mohou těšit v cíli tradičně na teplé jídlo, hovězí gulášek, masový nebo zeleninový wrap a plzeňské pivko. Na závěr Aimtec Open Race se uskuteční účastnická tombola, v níž je hlavní výhrou horské kolo,“ zve k účasti Pavel Štícha.

Více informací najdete na www.aimtecopenrace.cz.

