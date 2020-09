„Finále v Austrálii byl docela velký úspěch,“ řekla Baszaková, která v úterý postoupila bez boje s Češkou Natálii Paterovou a ve středu ji čeká první kolo hlavní fáze turnaje.

Jaký dojem na vás udělal Australian Open?

Byl to úžasný turnaj, z účasti ve finále jsem byla samozřejmě šťastná. Australian Open je neuvěřitelný turnaj, hrajete proti největším hvězdám singlu.

Proč jste se přijela do Plzně na malý turnaj?

Kvůli koronavirové situaci se od března nepořádal žádný turnaj, a také se potřebuji připravit na Roland Garros. V tomto období nebyl poblíž Polska jiný turnaj, takže jsem v Plzni.

Kvůli pozdě podané přihlášce musíte projít kvalifikací. Proč jste se přihlásila těsně před turnajem?

Chtěla jsem hrát na turnaji v Maďarsku, ale bohužel kvůli koronaviru byl zrušen. Nahlédla jsem do kalendáře, a zjistila, že je turnaj v Plzni, tak jsem přijela. Mám radost, že opět mohu hrát zápasy.

Jak na vás působí atmosféra a organizace turnaje?

Před čtyřmi roky jsem v Plzni hrála mistrovství Evropy do 14 let. Vzpomněla jsem si na svoje zápasy a zdejší místa. Líbí se mi to tady.

Jak jste prožívala koronavirovou dobu?

Bylo to složité, protože jsem nemohla cestovat na turnaje a nemohla jsem hrát. Pouze jsem trénovala a studovala, protože jsem dokončovala školu. Od března jsem nehrála žádný turnaj, takže bude těžké znovu začít hrát.