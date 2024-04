V Plzni budou poprvé letos burácet motory

Na borském plochodrážním stadionu proběhne v sobotu od 15 hodin mistrovství ČR juniorů do 21 let a souběžně s ním i šampionát mladších juniorů ve třídě do 125ccm, který bude zároveň 4. ročníkem memoriálu Romana Mádyho - vzpomínkou na plzeňského mistra republiky v této třídě.

Na Borech se uskuteční v sobotu mistrovství ČR juniorů do 21 let | Foto: František Žeha