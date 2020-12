Zápas skončil remízou 25:25 a pětadvacetiletá házenkářka Plzně vstřelila neuvěřitelných čtrnáct gólů. Dva z nich dala ze sedmimetrových hodů. „Většina mých branek padla z dálky. Od trenéra jsme měly pokyn nechodit do soubojů jeden na jednoho, protože v nich jsou Zlíňanky silné. Měly jsme střílet z dálky a mně se dařilo dávat góly,“ potěšilo Andreu Vlachovou.

Házenkářka, která před sezonou přišla do DHC Plzeň po pětiletém působení v Regensburgu, dala osm branek ze čtrnácti v první půli.

Už jste vstřelila čtrnáct gólů v mistrovském utkání?

Možná v žákyních. Pamatuji si, že před dvěma roky v Německu jsem dala dvanáct gólů. Čtrnáct se mi ještě nepodařilo.

Potěší tolik gólů, i když soupeřky vyrovnají v posledních vteřinách zápasu?

Čtrnáct gólů určitě potěší, ale házená je kolektivní sport. Takže zamrzí, pokud máte jen bod místo dvou. Kvůli tomu jsem celou noc nespala (smích), promítala jsem si v hlavě, co jsme mohly udělat lépe. Myslím si ale, že jsme rády i za jeden bod.

Rýply si spoluhráčky, že jste nastřílela čtrnáct gólů?

Samozřejmě že na to padla řeč v šatně. Budu muset zaplatit sud piva nebo dát do kasy nějaké peníze (smích). Mám ale radost, že jsem pomohla holkám a přispěla k bodu. Po dlouhé době se mi dařilo, sezona nezačala dobře, stále to nebylo ono, byla karanténa, covid-19, chvíli se trénovalo, chvíli nikoliv.

Věřila jste si, a proto jste neustále střílela na branku?

Přesně tak. Jakmile jsem dala první dva góly, věřila jsem si, a věděla jsem, že to bude můj zápas. Většina kombinací vycházela na mě, a když jsem mohla, střílela jsem z deseti, jedenácti metrů na branku. Zlín má poměrně malé házenkářky, měla jsem hodně prostoru, holky mi nahrávaly a já jsem pálila z dálky. Druhý poločas už to bylo horší a těžší dostávat se do šancí, protože na začátku druhé půle na mě Zlín nasadil osobní obranu.

Vystřelila jste někdy vedle, případně chytila střelu brankářka?

Určitě. V každém utkání se stane, že pár ran padne vedle. Pokud ale nebudete střílet, nebudete dávat góly.

Na Slavii hrajete 30. prosince. Naruší vám herní rozpis vánoční svátky?

Je to pro mě změna, protože v Německu se striktně dodržují svátky. Tam se hraje do listopadu a začíná se až v únoru. Nechávali nám vánoční svátky volné. Takže letos mi to plány trochu naruší, ale musíme trénovat, protože koncem prosince i začátkem ledna se hraje. Samozřejmě si dám cukroví od babičky, ale budu opatrná (smích). Musíme jít do zápasů na sto procent, budeme rády za každý bod. Na Slavii snad něco uhrajeme.