Lepší byla pouze o bod Linda Suchá, věkem ještě juniorka. Valešová vyhrála závod kladivářek (62,57 metru), v kouli byla třetí (14,61 m).

Po dvou soutěžních kolech jsou Západočešky třetí se ztrátou čtyř bodů na druhý Olymp Brno; 22. srpna bude Škodovka ve finále družstev v Ostravě útočit na obhajobu stříbrných medailí z minulé sezony. „To bude náš cíl, který by měl být v našich možnostech. Pokud se nám bude individuálně dařit jako teď na Kladně, tak by druhé místo měla být jistota,“ věří Lenka Valešová, které bude za tři týdny 35 let.

Je to tak, že jste dvojnásob spokojená – s výkonem osobním i družstva?

Určitě. V kladivu jsem předvedla standard a zrodilo se z toho vítězství. Koule byla nadstandardní, protože hodnota byla blízko osobnímu rekordu, který je asi dvanáct let starý. Nevylučuji, že letos osobák překonám. S výkony v obou disciplínách jsem spokojená.

Jaký máte rekord v kouli?

15,22 metru, takže mi chybí půl metru. Letos je v mých silách osobák překonat.

Překvapilo vás první místo ve druhém extraligovém kole s ohledem na absenci ukrajinských atletek?

Ani ne, protože všechny holky do toho šly naplno. I když v extralize nastoupily do disciplín, které nejsou jejich hlavní, daly do toho všechno a body nasbíraly. Na druhou stranu prázdninová kola nebývají stoprocentně naplněná profesionálními kluby. Myslím si, že není úplně neobvyklé, když jsme vyhrály kolo, protože se nám to podařilo už asi před dvěma roky v Ostravě.

Loni v Plzni také…

Ano. Takže vlastně každý rok vyhrajeme jedno kolo.

Před finále extraligy družstev bude 8. a 9. srpna mistrovství ČR. Jaké máte cíle?

To je jednoduché. Chtěla bych vyhrát kladivo. Jistota to ale není, protože moje dlouholetá soupeřka Tereza Králová se vrátila po zranění a nevypadá špatně. Takže budu muset předvést to, na co mám natrénováno a co se mi ještě letos nepovedlo. Ráda bych po deseti letech vyhrála svůj pátý titul.