Ve sluncem zalitém Městě Touškově u Plzně začal závodem MTB Cup Plzeňského kraje letošní ročník Českého poháru horských kol v cross country.

Zahajovací podnik nejvyšší české série v XCO z kategorie UCI C1 přitáhl na západ Čech na 750 bikerů z desítky zemí. Závod žen ovládla domácí Adéla Holubová a mezi muži rakouský jezdec Mario Bair.

Na startu nakonec chyběly obě největší ohlášené hvězdy. České jedničce Ondřeji Cinkovi vystavila stopku nemoc, nizozemská reprezentantka Anne Terpstra se odhlásila kvůli bolestem v koleni.

Mezi dvacítkou žen se při neúčasti čtyřnásobné vítězky Terpstry soustředila pozornost na souboj Holubové s Jitkou Čábelickou (Gapp System – Kolofix), českých šampionek a zároveň rivalek o účast na olympiádě v Paříži. Obě ještě sledované plzeňskou bikerkou Simonou Spěšnou (jb Brunex Superior) rychle odskočily zbytku startovního pole. Čábelická si v úvodu vypracovala mírný náskok, který ale Holubová záhy zlikvidovala a pak už na známé trati poblíž svého bydliště nasadila k vítěznému sólu. Cílem k radosti tamních fanoušků projela jako první po téměř hodině a půl, s úsměvem na rtech a ani ne příliš zadýchaná.

„Ne ne, fakt jsem jela naplno," zaklínala se v cíli vítězka. Druhou Čábelickou porazila o 1:37 minuty. „Taktika byla jasná - nastoupit někde před technikou, protože jsem si v ní tady na té trati jistá. Mám to tu najetý a znám tu každý kořen, každý kámen. Vyšlo to a pak to jelo. Jsem sama hodně překvapená, jak to šlo. V posledním kole jsem si to hlídala, ale lidi u trati jsem moc nevnímala. Stačí se chvíli nesoustředit a může se stát malér,“ připustila jednadvacetiletá reprezentantka. Vítězstvím se zase přiblížila svému snu o olympiádě. „Je to důležitý krok. Ale teď musím dobře zregenerovat, dobře se najíst a vyspat, protože hned v pondělí letím na mistrovství Evropy do Rumunska, kde pojedu hned čtyři závody během pár dnů,“ prohlásila Adéla Holubová.

Zkušenější Čábelická po závodě uznala převahu mladší soupeřky. „V úvodu jsem to zkoušela, povedl se mi start a měla jsem i malý náskok, ale Adéla byla lepší, neměla jsem na ní,“ říkala úřadující česká šampionka v kategorii Elite.

Třetí s více než tříminutovou ztrátou na Holubovou pak proťala cíl Spěšná.

„Na to, že během závodu jsem měla technické problémy, povolilo se mi sedlo, jsem se svým výkonem spokojená. Povedlo se mi dobře odstartovat, a i když jsme pak měla ty trable, tak jsem nezmatkovala. Holky mi cukly a většinu závodu jsem jela sama, ale udržela jsem hlavu v klidu. Je to povzbuzení před Evropou v Rumunsku,“ sdělila 19letá reprezentantka.

Při absenci českého mistra a obhájce vítězství Ondřeje Cinka se režie závodu mužů ujali zahraniční bikeři. V čele od prvního kola kroužila čtyřčlenná skupina, v níž byli pozdější medailisté Gregor Raggl (jb Brunex Superior Factory) a Mario Bair (KTM Factory) z Rakouska, Němec Tobias Steinhert (GER, Team Dowe Simplon) a k tomu Slovák Matej Ulik (Expres CZ - BMD). Za nimi se pak hnala česká smečka v čele s úřadujícím tuzemským šampionem Markem Rauchfussem (ČS Accolade).

Ulik z čelní skupinky následně vypadl a zbylé trio ujíždělo vstříc souboji o vítězství. Rozhodlo až poslední ze sedmi kol. Raggl zaútočil, ale postihl ho defekt a přes rychlou opravu v depu to stačilo jen na zisk bronzu. Jeho krajan Bair pak v cílovém finiši udolal o šest sekund Streinherta a mohl slavit. Čtvrté místo si jako nejlepší z Čechů vybojoval Jan Sáska (Subterra Santa Cruz). V pátém okruhu dokonce dotáhl skupinu pronásledovatelů téměř k lídrům, ale ohrozit jejich postavení už nedokázal. „Oni pak ještě zrychlili a byli zase pryč, jsou trochu jinde," připustil v cíli značně unavený Sáska. „Je to sice bramborová medaile, ale jsem spokojený. První dva svěťáky v Brazílii mi nevyšly, takže teď je čtvrté místo super výsledek,“ uvedl jezdec do 23 let.

Obhájce pohárového prvenství, trhanovský závodník Lukáš Kobes (Gapp System Kolofix) dojel devátý a první desítku uzavřel další jezdec z regionu Jan Rajchart z Bike Teamu Stupno. „Je to moje nejlepší umístěni v Touškově,“ liboval si po závodě vítěz středeční generálky v Městě Touškově v rámci krajského AC Heating Cupu.

Český pohár pokračuje za čtrnáct dní na šumavském Zadově.

MTB Cup Plzeňský kraj v Městě Touškově

Výsledky, ženy: 1. Holubová (Rouvy Specialized) 1:28:41 hod., 2. Čábelická (Gapp System Kolofix) -1:37 min., 3. Spěšná (jb Brinex Superior Factory) -3:17, 4. Czeczinkarová (Elmtrade Racing) -5:39, 5. Löffelmann (ČS Accolade) -5:57.

Muži: Bair (Rak., KTM Factory) 1:28:18 hod., 2. Steinhert (Něm., Team Dowe Simplon) -6 s., 3. Raggl (Rak., jb Brunex Superior Factory) -45, 4. Sáska (Subterra Santa Cruz) -0:54, 5. Zatloukal (Nutrend Specialized) -1:04, …9. Kobes (Gapp System Kolofix) -2:22,9, 10. Rajchart (BT Stupno) -2:33,9

