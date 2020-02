Pokud lídr tabulky Talent Plzeň porazí předposlední Frýdek-Místek, případně Dukla Praha ztratí body se Zubřím, stane se dvě kola před koncem základní části nejlepším týmem. Západočeši mají na Duklu náskok pěti bodů. „Chtěli bychom si už zajistit první místo, abychom se ve zbývajících zápasech připravili na play-off,“ říká spojka Talentu Jakub Douda. Utkání 20. kola Talent – Frýdek-Místek se hraje v sobotu od 16.30 hodin v hale číslo 3 areálu Městské sportovní haly na Slovanech.

Máte proti Frýdku větší motivaci vzhledem k zajištění prvního místa?

Určitě. Bylo by super, pokud by se to povedlo už proti Frýdku. V minulé sezoně se potvrdilo, že je výhoda postoupit do play-off z nejvyšších příček.

Frýdek vyhrál jen dvakrát. Připravujete se na něj jinak?

Příprava probíhá stejně, nepotřebujeme něco měnit, protože nám to zatím funguje. Musíme se připravit jako na každého soupeře. Frýdek je dole, ale když něco podceníte, můžete v poločase prohrávat – a pak nevíte, co s tím. Takže příprava musí být poctivá.

Překvapuje vás, že je Frýdek dole?

Docela ano, protože mužstvo se příliš nezměnilo. Nevyšly jim první zápasy a pak už se to s nimi vezlo.

Co říkáte na to, že se hraje v jiné hale?

V hale číslo 3 trénujeme. Možná, že zápas tam bude i výhoda. Hala bude plná a když si vzpomenu na zápas s Duklou v menší hale v Tachově, tak to bylo super. Proto očekávám větší šrumec než ve velké hale.

Už jste si zvykl na nové spoluhráče Terziče, Tonara a Škvařila?

Na hřišti jsem se zatím potkal jen se Stefanem Terzičem (úsměv).

Po sezoně skončí trenér Tonar. Jak jste na tuto zprávu reagoval?

Jsem rád, že jsme se to dozvěděli od něho a ne z médií nebo zpsůobem, že někdo někde něco povídal.