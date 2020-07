S otužováním začal v roce 1980. „Končil jsem dálkové studium na Vysoké škole dopravní v Žilině a s mým kamarádem jsme se učili na zkoušky na jeho chatě na Ždáni na Slapské přehradě. Kousek od něj měla chatu starší paní z Prahy, které se přezdívalo Bába Vltavěnka. Byla vážně nemocná a lékaři jí dávali jen pár měsíců života. Ona ale i díky otužování nemoc porazila. To mě inspirovalo,“ vypráví Pavel Vituj.

„Bydleli jsme tehdy ve Skvrňanech, tak jsem to šel vyzkoušet do Mže. Za cíl jsem si dal vydržet ve studené vodě pět minut, jenže v mžiku jsem byl zpátky na břehu. Zkoušel jsem to i další dny, podařilo se mi to až na dvacátý pokus,“ vzpomíná na své otužilecké začátky.

Ke sportovnímu otužování se tehdy sedmatřicetiletý inženýr dostal o dva roky později.

„To jsme se s rodinou přestěhovali do Tachovské ulice v Bolevci a se mnou v domě bydlel náčelník KSO Standa Rus, který se dodnes při závodech a exhibičních vystoupeních otužilců představuje v kostýmu vodníka. Začali jsme spolu chodit na Bolevák, udělal jsem si prohlídku u tělovýchovného lékaře a nadšeného propagátora sportovního otužování Jaroslava Nováka a začal jsem jezdit na závody v zimním plavání po celé republice,“ říká Pavel, který k otužování přivedl před devíti lety i svoji manželku Milenu.

„Začala bych s tím už dříve, ale nechtěla jsem pak trávit čas v zakouřené hospůdce, kam se většinou po koupání chodilo. Když začal platit protikuřácký zákon, tak se otužuji pravidelně,“ vypráví Milena Vitujová, která s manželem a kamarády Vaškem Novákem a Hankou Boučkovou chodí celoročně každou neděli od půl třetí plavat na Bolevák. „Po koupání vždy zajdeme do nedaleké hospůdky U Matoušků, kde trénink podrobně rozebereme,“ usmívá se.

S otužováním lze podle Pavla Vituje začít v každém věku.

„Je to především o hlavě. Nejlepší je pokračovat v koupání i po skončení léta, rozumné je dvakrát až třikrát týdně. Denně plavat v ledové vodě nedoporučuji, tělo potřebuje čas na regeneraci,“ míní nestor českého otužileckého sportu.

Otužování patří neoddělitelně k jeho životu. „Má skvělé účinky, zvyšuje imunitu. Desítky let nevím, co je to chřipka. S manželkou jsme i díky tomu zvládli bez problémů období koronaviru,“ pochvaluje si muž, který stojí v čele KSO Plzeň od roku 1996.

„Ve funkci náčelníka jsem už čtyřiadvacet sezon. Byly to krásné roky, mám za tu dobu spoustu kamarádů otužilců po celé republice. Čas se ale nedá zastavit a přišla chvíle předat funkci se všemi starostmi a povinnostmi někomu mladšímu. Na podzim na valné hromadě ve funkci skončím,“ dodává Pavel Vituj, který právě dnes slaví 75. narozeniny.