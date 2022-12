„Mám velkou radost,“ řekl Jiří Přívratský na tiskové konferenci k účasti na finále SP, kde bude mít premiéru. „Je to odměna za snažení během celé sezony,“ doplnil střelec Olympu.

„Bude to úžasný zážitek,“ navázal na jeho slova Petr Nymburský (Dukla), letošní mistr Evropy v malorážce na 3x 20 ran. „Je pro mě důležité být tam i s Jirkou, protože se nám v sezoně dařilo. Rozhodně ho neberu jako soupeře,“ usmál se Nymburský, i on bude na finále SP poprvé.

„Několikrát nám v minulosti účast na finále těsně unikla, teď se tam podíváme oba poprvé,“ dodal a připomněl tak, že na ME v Polsku stáli na stupních vítězů oba.

Přívratský tam byl třetí a těsně mu unikl olympijský kvóta plac. Ten vybojoval až pátým místem na mistrovství světa v Egyptě, kde byl ale zpočátku také smutný.

„Seděl jsem tam nešťastný, že mi kvóta unikla jednou ranou. Teprve když mi ostatní gratulovali, já to chvilku nechápal, ale pak mě zaplavila velká radost,“ dodal Přívratský navzdory tomu, že olympiádu nemá jistou ani on, ani Petr Nymburský, který ho získal za titul na ME.

Olympijské místo je totiž pro zemi, nikoliv na jméno.

A tak o start v Paříži 2024 budou muset oba ještě v těžké konkurenci ostatních českých střelců zabojovat.

„Na počítání konkurentů v boji o olympiádu by nám mohly stačit prsty jedné ruky,“ zapřemýšlel Nymburský, který při nominaci o minulou olympiádu do poslední chvíle na dálku bojoval s Filipem Nepejchalem a uspěl.

I teď konkurenci v národním týmu vítá. „Rivalita je mezi námi asi jako v každém jiném sportu. Celkově máme velmi silný tým, nejen z toho mám radost. Parta je dobrá, potkáváme se i mimo střelnici,“ vysvětloval evropský šampion z plzeňské Dukly.

„Když se ohlédneme za sezonou, máme v ní i spoustu týmových úspěchů, kde jsme dokázali konkurovat ostatním národům,“ doplnil Přívratský s tím, že konkurence žene české střelce dopředu.

„Je to další krůček, který nás posouvá dál,“ dodal.

Olympiáda je ale až v roce 2024, teď je před plzeňskými střelci start na finále Světového poháru v Káhiře.

O tom, že by si tam při společném startu mohli nějak pomoct, nepřemýšlí. „Na nějaké rady nebude prostor, primárně se člověk soustředí sám na sebe,“ říkal Přívratský. „Snad jen teoreticky, kdybychom měli stavy vedle sebe, ale ta pravděpodobnost je velmi malá,“ dodal Nymburský, který potvrdil, že je těžší pozice obhajovat.

„I proto stavím letošní titul nejvýš. Hodně pro mě znamenalo, že jsme na stupních oba,“ doplnil letošní mistr Evropy z Polska.

