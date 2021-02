Středeční duel Plzně se Spartou začíná ve 20.10 hodin a utkání vysílá ČT Sport.

Souboj bude pikantní nejen pro Ricka se Seidlerem, ale i pro brankáře Ondřeje Vahalu a Tomáše Vnuka. Vahala přišel v lednu do Plzně ze Sparty a Vnuk tam v minulosti hostoval z Plzně.

Oba týmy se v této sezoně ještě neutkaly. V minulém, nedohraném ročníku se tito rivalové střetli pouze jednou.

Ve vzájemném duelu, ke kterému dojde po dlouhé době, bude Interobal hájit svou neporazitelnost a náskok v čele. Sparťané se po osmi výhrách v řadě vrátili do první pětky, kterou momentálně uzavírají. V tabulce jsou jen bod za Slavií Praha.

„Současná Sparta je nevyzpytatelným a nečitelným soupeřem, kterého všichni podceňují. Ale Sparta má v kádru zkušené hráče, jsou nečitelní, protože hrají bez systému, spíše individuálně. Na těžké zápasy se umí připravit, uhráli remízu v Chrudimi a vyhráli na Slavii. Se slabšími uhrají horko těžko vítězství o jeden dva góly, ale to bych vůbec nebral v potaz, protože zkušení hráči se dokáží na těžká utkání připravit. Neočekávám lehký zápas, budeme muset podat stoprocentní výkon, aby body zůstaly doma,“ řekl trenér Plzně Marek Kopecký.

I když podle něj kádr Sparty nejen oproti minulé sezoně oslabil, tak na soupisce jsou na českou futsalovou ligu velmi kvalitní hráči. „Mají české reprezentanty, osmdesát procent hry Sparty dělá Angellot, který je momentálně ve skvělé formě, z Německa se vrátil Diego, mají Carlinhose. Jsou to zkušení kluci, kteří hrají chytře, a na to si budeme muset dát pozor,“ zdůraznil Kopecký.

Plzeňský trenér viděl takřka všechny zápasy Sparty, a tak má soupeře načtené. „Mančaft se změnil, ale ty hráče známe, protože kromě Carlinhose působili v české lize. Nastudovat a načíst systém Sparty není jednoduché, je to jeden z nejméně čitelných týmů. Každé mužstvo má svoji tvář, ale Sparta, co zápas, to něco jiného,“ tvrdil kouč Interobalu.

Nepředpokládá, že Sparta k dnešnímu utkání přistoupí ledabyle, ale bude chtít dokázat, že je podceňována neprávem. „Bude to televizní zápas, v Plzni máme bývalé sparťany, takže to může být trochu vyhrocené,“ myslí si Marek Kopecký.

Futsalový šlágr odchytá exsparťan Ondřej Vahala. „Lukáš Němec si v nedělním utkání v Brně trochu poranil koleno, a i když už v pondělí na tréninku vypadal dobře, nechci v tuto chvíli riskovat, takže bude chytat Ondra Vahala,“ vysvětlil trenér.

Interobal má za sebou povedený minulý týden. Vyhrál na Slavii a v Brně a doma porazil Mělník. „Ale stále jsou v naší hře chyby. Snažíme se je odstraňovat, kluky na ně upozorňovat a rozebírat na videích. V play-off může rozhodovat každá chyba, a to si nemůžeme dovolit. Na vylepšování ovšem není čas, tréninky fakticky nejsou, protože se pořád hraje. Kluci regenerují a věnujeme se taktické přípravě,“ popsal.

Nicméně s plným bodovým ziskem z minulého týdne je trenér Plzně spokojený. „Samozřejmě. Máme náročný program a některé zápasy už nejsou ani tolik o kráse, ale důležité jsou tři body. Únava kulminuje, do toho cestování, takže to není jednoduché, a i z tohoto důvodu jde krása stranou a důležitější jsou tři body,“ konstatoval Marek Kopecký.