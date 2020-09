„Lovosice oproti minulé sezoně posílily, takže to nebude vůbec jednoduchý zápas. Mají nové pravé spojky, na levé spojce je hodně nebezpečný Trkovský a na levém křídle Motl. Mají poměrně kvalitní mužstvo,“ říká pravé křídlo Plzně Jan Chmelík.

Bude vaší výhodou nerozehranost Lovosic, protože poslední dvě kola nehrály?

Těžko říct, protože ani nevím, jestli v týdnu trénovali v hale. Ale vzhledem k tomu, jak dopadl výsledkově a herně náš zápas s Kopřivnicí, tak to jako naši výhodu nevidím.

Na začátku týdne ještě nebylo jisté, zda se bude hrát. Jak jste snášel tuto nejistotu?

V hlavě to mám nastavené tak, že se bude hrát, a snažím se na soupeře připravit. Upřímně, tyto věci nesleduji, protože mi přijde, že by člověk byl pořád na vážkách. Vždyť zápas se může zrušit i ze dne na den. Připravuji se na to, že se budou hrát všechny zápasy, a když mi někdo řekne: nehraje se, tak oukej.

Takže nejistotu, zda se bude hrát, házíte za hlavu?

Ano. To bych žil v nejistotě od prvního zápasu vzhledem k tomu, jak vypadá situace v České republice.

Talentu se poslední zápas nevydařil. Proč?

Myslím si, že nepodáváme vyrovnaný výkon po celý zápas. Proti Kopřivnici byly fáze zápasu, kdy jsme hráli poměrně dobře. Vedli jsme o pět branek, ale potom jsme promarnili takový náskok a prohráli o dva góly. Dobrý výkon musíme podávat celý zápas a omezit technické chyby. Utkání s nevyrovnaným výkonem jsme odehráli i v minulé sezoně, ale skončila úspěšně, takže se to přehlédlo. Jenže když nepodáme v zápase konstantní výkon a prohrajeme, tak je to o to víc vidět a zároveň to mrzí.